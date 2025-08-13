Românii din Lefkada se întorc acasă. Incendiile au pus stăpânire pe insula grecească: „Se simţea căldura în maşină”. Imagini cu flăcările lângă şosele

Turiștii români care se aflau în Lefkada, una dintre cele mai populare destinații grecești de vară, au fost nevoiți să își întrerupă vacanțele și să se întoarcă acasă. Motivul: incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone ale insulei, afectând traficul și siguranța oamenilor. Alertarea și sfaturile au venit în mare parte prin intermediul grupurilor de Facebook ale comunității din Lefkada, unde internauții au împărtășit experiențele lor.

Incendiile aproape de șosele, pericol pentru turiști

Un turist român a povestit pe grupul Forum Lefkada experiența sa: ”Am plecat azi din Lefkada. Aveți grijă la incendii, sper să reușească să stingă focul și să nu se închidă autostrada.

Cel din video este după zona Gimnotopos. Mai sunt alte incendii mici pe drum, însă ca asta nu am văzut niciunul, se simțea căldura în mașină.”

Postarea a fost însoțită de imagini care arătau flăcările aproape de drumuri, provocând îngrijorare printre internauți și un val de comentarii din partea celor care se aflau în zonă. Vezi galeria foto a acestui articol!

”Au blocat intrarea pe autostradă”

Internauții au relatat cum autoritățile locale au intervenit pentru a preveni accidente și pentru a menține siguranța.

”Au blocat intrarea pe autostradă, poliția ne-a redirecționat spre Arta, pe un drum adiacent”, a scris o persoană.

În timp ce un alt turist a apreciat măsura luată: ”Mie personal mi s-a părut foarte riscant, dar nu e ca și cum puteam opri și întoarce pe autostradă.

Mai bine că au închis.” Aceste comentarii reflectă cât de rapid s-au răspândit incendiile și cât de importantă a fost reacția autorităților pentru a evita tragediile.

Turiștii cer mai multă intervenție

Alți români au atras atenția asupra lipsei vizibile a echipelor de intervenție: ”Nu prea este de glumit! Sunt foarte aproape de autostradă și sunt multe focare. Încă nu se intervine? Nu am văzut pompieri.”

Mulți dintre cei afectați au ales să părăsească insula pentru a se asigura că nu vor fi prinși de flăcări sau de drumurile blocate. Autoritățile elene au comunicat că încearcă să controleze incendiile, dar condițiile meteorologice și vântul puternic au îngreunat intervenția.

Vacanțele românilor din Lefkada s-au încheiat astfel mai devreme decât era planificat, iar experiențele lor au fost distribuite online, atrăgând atenția asupra pericolului incendiilor de vegetație în timpul sezonului estival.