Plajele din Thassos unde nu se poate ajunge din cauza incendiilor. Sunt preferatele românilor, printre ele este şi Marble Beach

Începând cu data de 8 august 2025, autoritățile din Thassos au impus restricții severe de acces în zonele forestiere ale insulei, din cauza riscului ridicat de incendiu. Măsura rămâne în vigoare până la noi ordine, iar turiștii sunt rugați să respecte indicațiile și să adopte toate măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii focului.

Plajele din Thassos, inaccesibile din cauza incendiilor

Una dintre cele mai importante interdicții vizează accesul către plajele Marble Beach și Porto Vathy, locuri emblematice și extrem de populare printre turiști, în special români. Cele două plaje, aflate pe partea de nord-est a insulei, pot fi accesate doar prin zone forestiere, iar drumurile care duc acolo sunt acum complet închise.

De asemenea, este interzisă circulația pe drumul forestier dintre Limenas și Golden Beach, pe drumul dintre Laimos și Teatrul Antic.

În plus, autoritățile au introdus circulație controlată (limitată) pe mai multe trasee forestiere din insulă, printre care:

Sf. Panteleímonas – Ag. Marína

Potamiá – Pigés Potamiás

Theológos – Kamíni

Limenária – Kástro

Mariés – barajul Marión

Mikró Kazavíti – Sf. Pantelimon

Kazavíti – Toúmpa

Rachoni

Kallirachi

Sotiros.

Autoritățile din Thassos fac apel la turiști și localnici

Măsura vine în contextul unui val de incendii de vegetație care a afectat recent mai multe insule grecești, iar temperaturile ridicate și vântul puternic sporesc riscul de răspândire a focului.

Autoritățile din Thassos fac apel la turiști și localnici să evite deplasările neesențiale în zonele restricționate și să nu desfășoare activități care ar putea provoca scântei sau flăcări. Orice încălcare a acestor reguli poate atrage sancțiuni severe.

Până la ridicarea interdicțiilor, vizitatorii sunt sfătuiți să își reconfigureze traseele și să opteze pentru plaje și atracții accesibile pe drumuri principale, în siguranță.