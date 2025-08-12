Încă un joc video celebru se transformă în serial tv. Ce știm despre viitoarea ecranizare Far Cry?

Ubisoft pregătește o adaptare TV a francizei „Far Cry”, iar echipa de producție reunește nume mari din televiziune, inclusiv Rob Mac și creatorul „Alien Earth”.

După succesul altor adaptări de jocuri video, „Far Cry” se pregătește să facă pasul pe micile ecrane.

Deși anunțul oficial a fost publicat pentru scurt timp pe site-ul Ubisoft și apoi șters, internetul a păstrat toate detaliile. Potrivit informațiilor apărute pe Reddit, noul serial va fi produs pentru FX și va beneficia de o echipă de creație de top.

În distribuție îl vom vedea pe Rob Mac (fost Rob McElhenney), cunoscut pentru rolul său din „It’s Always Sunny in Philadelphia”, informează GameSpot.

Actorul va fi și producător al proiectului, alături de Noah Hawley („Alien: Earth”), Jackie Cohn, Michael Garcia și Nick Frenkel. Din partea Ubisoft, implicarea este asigurată de Gerard Guillemot, Margaret Boykin și Austin Dill.

Margaret Boykin a descris colaborarea drept „o adevărată comoară creativă”, subliniind că universul „Far Cry” explorează atât laturile întunecate, cât și cele absurde ale naturii umane, o direcție perfectă pentru stilul îndrăzneț de storytelling promovat de FX.

Format antologic inspirat din jocuri

Serialul va urma un format antologic, fiecare sezon fiind plasat într-un univers complet nou, cu personaje și actori diferiți.

Abordarea arată, de altfel, structura narativă a seriei de jocuri, în care fiecare titlu aduce o poveste originală și un decor unic, de la insule tropicale până la peisaje montane izolate.

Proiectul face parte din strategia Ubisoft de a dezvolta adaptări multimedia pentru cele mai mari francize ale sale, „Assassin’s Creed”, „Far Cry” și „Rainbow Six”.

Pentru aceasta, compania a creat o subsidiară specială, sprijinită financiar de Tencent și condusă de Charlie Guillemot, fiul CEO-ului Yves Guillemot.

Viitorul francizei Far Cry

Ultima apariție din serie, „Far Cry 6”, a fost lansată în 2021 și a primit recenzii mixte. De atunci, au circulat zvonuri că Ubisoft intenționează să regândească formula open-world pentru următoarele două jocuri, cu scopul de a revitaliza interesul fanilor.

Între timp, „Far Cry 4” a primit recent un update la 60fps pe PS5, atrăgând din nou atenția asupra titlurilor mai vechi.

Deși nu există încă o dată oficială de lansare pentru serial, implicarea unor nume importante din industrie și colaborarea cu FX sugerează că producția ar putea ridica ștacheta adaptărilor de jocuri video pe TV.

Dacă abordarea antologică va fi implementată cu succes, fanii ar putea primi în fiecare sezon o experiență „Far Cry” complet diferită, dar păstrând atmosfera intensă și imprevizibilă care a consacrat seria.