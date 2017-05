Ubisoft confirmă lansarea Far Cry 5 și a unui nou Assassin’s Creed

Ubisoft este unul dintre cei mai profitabili dezvoltatori de jocuri, iar performanța se datorează unor francize precum Far Cry sau Assassin’s Creed.

Ubisoft și-a publicat de curând rezultatele financiare pe ultimul an, iar aceea a reprezentat o ocazie unică pentru oficialii companiei să dezvăluie planurile pe termen scurt și lung. Astfel, lăsăm zvonurile la o parte și putem dormi liniștiți, deoarece știm exact când va apărea un nou joc Assassin’s Creed sau când va avea loc lansarea mult așteptatului Far Cry 5.

Proiectele Ubisoft pentru următoarele 12 luni au fost delataliate de CEO-ul companiei, Yves Guilemot, printr-un comunicat de presă pe care îl puteți citi în întregime aici. Un nou Far Cry și Assassin’s Creed vor ajunge, din păcate, la gameri abia în 2018. Același destin îl au și continuările desfășurate în universul South Park și The Crew.

,,Pe parcursul ultimilor trei ani fiscali, Ubisoft a creat cu un succes remarcabil numeroase branduri și a reinventat francize precum Rainbow Six și Ghost Recon.” Din declarațiile pe marginea jocurilor aflate în producție, este evident că Guilemot este foarte încântat de direcția și performanța companiei pe care o conduce. În același context a promis că în anul fiscal 2017 – 2018 vom avea partea de lansarea unui nou Assassin`s Creed, Far Cry 5, South Park The Fractured But Whole și un nou The Crew.

Pe termen lung, politica Ubisoft este de a-și continua ,,transformarea digitală”. În același timp, va încerca să își consolideze noul model de afaceri, insistând mai mult pe continuări ale unor francize din portofoliu. Aparent, nu se va mai arunca la experimente noi, ci va insista pe recurență. Ca urmare, vom avea mai mult parte de continuări ale unor francize profitabile care au deja un public bine definit.

În privința unor detalii de fond despre noul Assassințs Creed și Far Cry 5, cel mai probabil le vom vedea dezvăluite în cadrul conferinței E3. Cea mai importantă conferință de gaming din 2017 va începe pe 13 iunie la Las Vegas, dar Ubisoft a promis deja că va ține un eveniment pe 12 iunie în același context.