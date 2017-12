Far Cry 5 și The Crew 2 au fost amânate, spre frustrarea fanilor

Ubisoft a anunțat amânarea unora dintre cele mai importante jocuri pe care le avea planificate pentru 2018. Fără motive foarte clare, Far Cry 5 și The Crew 2 vor întârzia.

Creatorii unor jocuri cu bugete foarte generoase suferă de o presiune mentală semnificativă pentru a lansa titluri de foarte bună calitate cu ajutorul cărora își pot recupera investiția. Din acest motiv, se întâmplă din ce în ce mai des să întârzie lansarea unor jocuri sau acestea să ajungă la utilizatori fără să poată fi jucate, dacă nu îți instalezi o actualizare generoasă în prima zi.

Încercând să evite eventuale scandaluri cu bug-uri masive sau probleme semnificative de gameplay, Ubisoft a anunțat că va amâna lansarea Far Cry 5. Jocul ar fi trebuit să ajungă la utilizatori pe 27 februarie, dar va întârzia până pe 27 martie 2018. Sunt șanse să mai avem parte și de alte anunțuri ulterioare în aceeași direcție, dar cei de la Ubisoft Montreal au afirmat că nu ar mai fi cazul. Cele 30 de zile în plus vor fi utilizate pentru ”a aduce îmbunătățiri suplimentare cu scopul de a livra cea mai ambițioasă experiență Far Cry de până acum aliniată cu viziunea originală a echipei”.

Lăsând însă probleme la o parte, Far Cry 5 este un joc foarte ambițios, aliniat la problemele actuale din Statele Unite ale Americii. În centrul atenției este un cult religios foarte violent din Hope County, Montana. Împotriva Eden`s Gate, își unesc forțele o mare parte dintre localnicii orașului în frunte cu șeriful.



Cei care așteptau cu nerăbdare The Crew, vor fi de asemenea dezamăgiți. Titlul programat pentru 16 martie are la această oră o fereastră vagă de lansare de prima jumătate a anului viitor. În mod previzibil, lunile în plus vor fi utilizatep pentru teste suplimentare, strângerea de feedback de la jucători și adăugarea de cât mai multe aventuri în lumea deschisă a jocului. Mai multe detalii despre cele două amânări pot fi văzute pe blogul oficial al Ubisoft.