Încă o categorie de români primește voucherul de 50 de lei pentru plata curentului electric

24 sept. 2025 | 14:43
Comisiile de specialitate din Senat au amendat, luni, Ordonanța de Urgență 35/2025, extinzând categoria de beneficiari ai tichetului electronic de ajutor la plata energiei, în valoare de 50 de lei, informează Agerpres.

Ce nouă categorie de români primește voucherul de 50 de lei pentru plata curentului electric

Potrivit raportului întocmit de parlamentari, vor putea beneficia de acest sprijin și persoanele aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, aparate sau echipamente consumatoare de curent electric. Ajutorul va fi acordat doar pe perioada în care acestea utilizează echipamentele respective.

OUG 35/2025 prevede că persoanele aflate în risc de sărăcie energetică primesc, începând cu 1 iulie 2025, vouchere electronice de 50 de lei pentru plata facturilor. Măsura se adresează persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună și familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Guvernul estimează că peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin.

Un alt amendament adoptat prevede că pentru categoriile sociale fără acces la mediul online sau care nu se pot deplasa din motive medicale sau financiare până la un sediu de primărie sau poștă, administrațiile locale vor desemna o persoană care să le reprezinte în obținerea tichetului electronic.

Ordonanța va fi discutată în plenul Senatului, urmând să fie transmisă apoi Camerei Deputaților. Modificările vor intra în vigoare după finalizarea procedurii parlamentare și publicarea legii de adoptare în Monitorul Oficial.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat la începutul lunii septembrie că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 de lei vor primi vouchere în valoare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie. El a precizat că platforma informatică necesară distribuției voucherelor a fost livrată la timp de Ministerul Energiei.

„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie. Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici. Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât şi dacă cei de la primărie sau de la Poşta, i-au înscris în platforma informatică”, a menţionat ministrul, adăugând că în momentul de faţă acest contract este gestionat de către Ministerul Muncii şi Poşta Română.

Ministrul și-a exprimat, totodată, încrederea că colegii de la Ministerul Muncii vor transmite voucherele la timp, astfel încât beneficiarii să-și poată achita facturile fără a acumula penalități.

