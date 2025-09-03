Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
03 sept. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Cum obții voucherele de energie dacă nu ai internet. Cum depui cererea pentru tichetele de curent

Actualitate
Cum obții voucherele de energie dacă nu ai internet. Cum depui cererea pentru tichetele de curent
Vouchere pentru energie / foto: Playtech

Românii cu venituri mici beneficiază, din această vară, de un nou mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică. Dacă până acum solicitarea se putea face doar online, începând cu 28 august 2025, cererile pot fi depuse și în format tipărit, la primăriile de domiciliu sau la oficiile poștale. Este o măsură menită să sprijine consumatorii vulnerabili care nu au acces la internet sau competențe digitale.

Schema de ajutor a fost introdusă prin OUG 35/2025 și vine ca o continuare a programelor de protecție socială implementate în ultimii ani, după eliminarea mecanismului de plafonare și compensare a prețului la energie. Valoarea voucherului este de 50 de lei pe lună, iar banii pot fi folosiți exclusiv pentru plata consumului de electricitate.

Cum se obțin voucherele de energie

Solicitarea tichetelor se poate face acum în două moduri. Prima variantă este prin platforma digitală EPIDS (epids.mmuncii.ro), unde beneficiarii completează online datele personale și ale locului de consum. În paralel, pentru cei care nu au internet sau nu se descurcă cu procedura online, există posibilitatea de a completa un formular tipărit. Acesta poate fi depus direct la primăria de domiciliu sau la un oficiu poștal.

Vezi și:
Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul de la stat pentru facturi. Cererea se depune de mâine, 28 august
Ajutorul financiar pentru energie în România, cum știi dacă îl poți primi. Un număr de telefon îți oferă toate lămuririle de care ai nevoie

Cererile sunt înregistrate și procesate în sistemul informatic, iar ajutorul se acordă lunar până la 31 martie 2026. Valabilitatea fiecărui tichet este de 12 luni de la ultima încărcare, ceea ce înseamnă că sprijinul poate fi folosit oricând în această perioadă.

Este important de menționat că banii nu sunt virați în cont bancar și nu pot fi retrași cash. Plata facturilor se face direct la poștă, unde solicitantul trebuie să prezinte factura emisă de furnizor și un act de identitate.

Condiții de eligibilitate și reguli de utilizare

Programul este destinat consumatorilor vulnerabili, adică persoanelor și familiilor cu venituri mici. Ajutorul este acordat pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul figurează sau nu ca titular al contractului de energie. În plus, tichetul nu poate fi transferat sau înstrăinat.

Pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, cererile online trebuie transmise până la 27 septembrie 2025. În cazul depunerii pe hârtie, termenele sunt aceleași, dar primăriile și oficiile poștale au obligația de a introduce datele în sistemul EPIDS.

Dacă adresa solicitantului sau componența familiei se modifică, este necesară o nouă cerere. În lipsa acestui pas, beneficiul poate fi suspendat.

Unde găsești ajutor dacă întâmpini probleme

Pentru cei care au nevoie de informații suplimentare, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a pus la dispoziție un call-center dedicat. În plus, angajații Poștei Române și cei ai primăriilor pot oferi sprijin la completarea cererilor și introducerea datelor în sistem.

Noul mecanism al tichetelor energetice marchează o etapă importantă în direcția sprijinirii categoriilor vulnerabile. Prin deschiderea canalului offline de solicitare, autoritățile se asigură că ajutorul ajunge și la persoanele care nu au acces la internet, dar care au nevoie urgentă de acest sprijin pentru a-și plăti facturile la curent.

La Nina ar putea apărea iar în septembrie. Ce este fenomenul meteo şi ce schimbarea aduce
Recomandări
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism pe DN 24C
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism pe DN 24C
Reforma fiscală din România, detaliile mai puțin știute. Ce urmează pentru impozitele și taxele plătite de români, cine suferă mai mult
Reforma fiscală din România, detaliile mai puțin știute. Ce urmează pentru impozitele și taxele plătite de români, cine suferă mai mult
”Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?”. Un avocat celebru explică legea
”Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?”. Un avocat celebru explică legea
Piața imobiliară din România, între chirii exorbitante și prețuri absurde. Studenții alimentează scumpirea apartamentelor
Piața imobiliară din România, între chirii exorbitante și prețuri absurde. Studenții alimentează scumpirea apartamentelor
Serie de cutremure, în România. Unde s-a mişcat pământul de mai multe ori într-o singură oră?
Serie de cutremure, în România. Unde s-a mişcat pământul de mai multe ori într-o singură oră?
Cum elimini datele ascunse din fotografii pentru a-ți proteja intimitatea înainte să le publici pe rețelele de socializare
Cum elimini datele ascunse din fotografii pentru a-ți proteja intimitatea înainte să le publici pe rețelele de socializare
Piața auto din România se prăbușește, achizițiile au fost îngropate de amânarea Rabla. Singurul segment în creștere
Piața auto din România se prăbușește, achizițiile au fost îngropate de amânarea Rabla. Singurul segment în creștere
Moment dificil pentru Nicușor Dan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen. Un militar a vrut să intervină imediat
Moment dificil pentru Nicușor Dan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen. Un militar a vrut să intervină imediat
Revista presei
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ardei copţi la borcan, reţeta simplă şi sigură. Rămân proaspeţi toată iarna
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 3 septembrie 2025. Două zodii se confruntă cu o situație limită, vor fi nevoite să ia decizii drastice
Playtech Știri
Mutarea într-o casă nouă: eleganță și eficiență la fiecare pas (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...