Cum obții voucherele de energie dacă nu ai internet. Cum depui cererea pentru tichetele de curent

Românii cu venituri mici beneficiază, din această vară, de un nou mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică. Dacă până acum solicitarea se putea face doar online, începând cu 28 august 2025, cererile pot fi depuse și în format tipărit, la primăriile de domiciliu sau la oficiile poștale. Este o măsură menită să sprijine consumatorii vulnerabili care nu au acces la internet sau competențe digitale.

Schema de ajutor a fost introdusă prin OUG 35/2025 și vine ca o continuare a programelor de protecție socială implementate în ultimii ani, după eliminarea mecanismului de plafonare și compensare a prețului la energie. Valoarea voucherului este de 50 de lei pe lună, iar banii pot fi folosiți exclusiv pentru plata consumului de electricitate.

Cum se obțin voucherele de energie

Solicitarea tichetelor se poate face acum în două moduri. Prima variantă este prin platforma digitală EPIDS (epids.mmuncii.ro), unde beneficiarii completează online datele personale și ale locului de consum. În paralel, pentru cei care nu au internet sau nu se descurcă cu procedura online, există posibilitatea de a completa un formular tipărit. Acesta poate fi depus direct la primăria de domiciliu sau la un oficiu poștal.

Cererile sunt înregistrate și procesate în sistemul informatic, iar ajutorul se acordă lunar până la 31 martie 2026. Valabilitatea fiecărui tichet este de 12 luni de la ultima încărcare, ceea ce înseamnă că sprijinul poate fi folosit oricând în această perioadă.

Este important de menționat că banii nu sunt virați în cont bancar și nu pot fi retrași cash. Plata facturilor se face direct la poștă, unde solicitantul trebuie să prezinte factura emisă de furnizor și un act de identitate.

Condiții de eligibilitate și reguli de utilizare

Programul este destinat consumatorilor vulnerabili, adică persoanelor și familiilor cu venituri mici. Ajutorul este acordat pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul figurează sau nu ca titular al contractului de energie. În plus, tichetul nu poate fi transferat sau înstrăinat.

Pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, cererile online trebuie transmise până la 27 septembrie 2025. În cazul depunerii pe hârtie, termenele sunt aceleași, dar primăriile și oficiile poștale au obligația de a introduce datele în sistemul EPIDS.

Dacă adresa solicitantului sau componența familiei se modifică, este necesară o nouă cerere. În lipsa acestui pas, beneficiul poate fi suspendat.

Unde găsești ajutor dacă întâmpini probleme

Pentru cei care au nevoie de informații suplimentare, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a pus la dispoziție un call-center dedicat. În plus, angajații Poștei Române și cei ai primăriilor pot oferi sprijin la completarea cererilor și introducerea datelor în sistem.

Noul mecanism al tichetelor energetice marchează o etapă importantă în direcția sprijinirii categoriilor vulnerabile. Prin deschiderea canalului offline de solicitare, autoritățile se asigură că ajutorul ajunge și la persoanele care nu au acces la internet, dar care au nevoie urgentă de acest sprijin pentru a-și plăti facturile la curent.