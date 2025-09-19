Au intrat banii pe voucherele de energie. Românii care beneficiază de ele

Ultima ora
Plata voucherelor de energie a început vineri, 19 septembrie 2025, aducând un sprijin concret pentru românii vulnerabili. Primele tichete au ajuns la peste 270.000 de beneficiari, iar procesul de acordare continuă până la sfârșitul lunii septembrie.

Sumele aferente voucherelor de energie au fost virate

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat pe Facebook: ”Ne ţinem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili.

Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie şi august.

Îi îndemn pe toţi cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine.”

Câți români se bucură de sprijinul financiar pentru energie

Conform Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), tichetul emis confirmă eligibilitatea solicitantului pentru sprijinul la energie. ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari, în valoare totală de 27,385 milioane de lei.

Procesul de evaluare a cererilor pentru lunile iulie și august se va desfășura până la 27 septembrie, termenul limită pentru depunerea solicitărilor.

După această dată, sprijinul va fi acordat începând cu luna în care se depune cererea, până la 31 martie 2026. Tichetul nu trebuie prezentat la plata facturii în oficiile poştale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum decât cel pentru care a fost emis.

Sprijin suplimentar prin programele sociale ale Guvernului

Ministrul Muncii a prezentat și programul de relansare economică al PSD pe muncă, care include măsuri precum creșterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenție lunară de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă și programul ”Primul loc de muncă” pentru tineri.

”Primul este acela de a sprijini lucrătorii din România şi oamenii în căutarea unui loc de muncă. Al doilea obiectiv este să sprijinim companiile.

Evident, este vorba despre companiile care au nevoie să angajeze noi oameni în activitatea lor. Şi, evident, toate aceste lucruri înseamnă sprijin pentru o economie dezvoltată just”, a transmis Florin Manole.

Programul ”Primul loc de muncă” vizează tinerii care nu sunt încadrați în nici o formă de învățământ sau pregătire profesională și care nu au mai avut niciodată un loc de muncă.

”Aici Partidul Social Democrat vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadraţi în nici o altă formă de pregătire profesională şi tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă. Aşadar, primul loc de muncă la aceste lucruri se referă”, a explicat ministrul Muncii.

