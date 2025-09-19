Tichete sociale 2025 – cum primește voucherele de la stat pentru alimente și în acest an. Ce înseamnă ”români cu venituri mici”, de fapt

Guvernul a clarificat printr-o ordonanță nouă că ajutorul pentru alimente și mese calde continuă și în 2025, dar în format comprimat: doar două tranșe până la final de an. În paralel, s-a corectat și regula care risca să limiteze utilizarea banilor doar la mese calde, astfel încât poți folosi în continuare cardul social atât pentru produse alimentare, cât și pentru hot meal, la comercianții afiliați. Această recalibrare ține în viață programul, dar îl face mai rar și mai subțire decât în 2024.

Decizia e parte din OUG 45/2025, publicată pe 12 septembrie 2025 în Monitorul Oficial, care reorganizează câteva fluxuri financiare ca să nu apară blocaje la plăți. Textul confirmă expres că, până la 31 decembrie 2025, sprijinul se acordă „în două tranșe” pe carduri electronice și permite în continuare folosirea acelorași suporturi emise anterior, pentru a grăbi distribuția. În practică, asta înseamnă că nu se emit neapărat carduri noi, iar Poșta Română rămâne canalul pentru etichetare, colectare și distribuție, pe baza listelor transmise de MIPE.

Cine ia banii în 2025 și ce înseamnă „venituri mici”

Definiția „veniturilor mici” rămâne ancorată în pragul folosit deja de MIPE pentru cardurile sociale: până la 2.000 lei venit net lunar, cu completări în funcție de categorie. Asta acoperă, în principal, pensionarii cu venituri până la 2.000 lei, persoanele cu handicap cu venituri proprii până la 2.000 lei, familiile cu minimum doi copii sau monoparentale cu venit pe membru până la 675 lei, beneficiarii de ajutor de incluziune și persoanele fără adăpost. În plus, datele MIPE păstrează regula de eligibilitate pe pragul de 2.000 lei pentru persoanele vulnerabile, iar autoritățile locale validează nominal beneficiarii înainte de încărcarea cardurilor.

Pentru familiile cu copii și pentru pensionarii cu venituri mici, cardurile sociale rămân o completare punctuală la bugetul lunar, nu un substitut. Important este că banii pot fi folosiți atât în magazine alimentare afiliate, cât și pentru mese calde, astfel încât să nu fii constrâns de un singur tip de cheltuială. Valabilitatea sumelor încărcate rămâne de 12 luni de la alimentare, deci nu ești obligat să cheltui imediat banii din tranșă.

Cât, când și cum se plătește în 2025

Pentru 2025 sunt programate două tranșe, în toamnă și la final de an. Guvernul a anunțat public că fiecare beneficiar va primi în total 250 lei până la sfârșitul anului, în două încărcări egale de câte 125 lei pe cardul social. Calendarul operațional indicat de autorități vizează alimentarea în septembrie și în decembrie, cu mențiunea că MIPE stabilește prin ordin termenele de raportare a listelor, iar plățile efective depind de aceste validări. Dacă ești pe listele comunicate de primărie/ANPIS, nu trebuie să depui cerere nouă, iar Poșta Română gestionează distribuția cardurilor acolo unde e nevoie.

La utilizare, regula-cheie este aceeași: cumperi numai alimente sau plătești mese calde în rețeaua de comercianți afiliați emitentului cardului. Nu se acordă rest în numerar, iar soldul necheltuit se reportează în perioada de valabilitate. Dacă ți-ai schimbat adresa, anunță serviciul public de asistență socială pentru a evita întoarcerea cardului din distribuție.

Ce verifici ca să nu ratezi tranșa

Dacă ești pensionar cu venit net sub pragul eligibil sau te încadrezi într-una dintre categoriile enumerate, verifică la primărie statusul pe listele de beneficiari înainte de încărcarea tranșei. Pentru familiile cu copii, contează venitul pe membru de familie; pentru persoanele cu handicap, se iau în calcul veniturile proprii. În cazul beneficiarilor noi, cardul este emis și livrat prin Poșta Română, iar sumele intră abia după ce MIPE confirmă eligibilitatea și transmite listele către emitent. În lipsa modificărilor legislative ulterioare, 2025 rămâne un an cu ajutor redus ca frecvență și cuantum, dar cu aceeași logică de utilizare ca în 2024.