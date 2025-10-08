Imagini impresionante din Argeș: un bătrân și o fetiță, salvați în ultimul moment de pe mașina căzută în apă

Scene dramatice s-au petrecut marți după-amiază, 7 octombrie, în comuna Băiculești, județul Argeș, unde un bătrân și o fetiță au fost salvați la limită după ce mașina în care se aflau a căzut într-un canal de fugă. Cei doi s-au refugiat pe plafonul autoturismului care se scufunda, fiind scoși la timp de echipajele de pompieri. Fotografia surprinsă la locul intervenției arată disperarea și, totodată, puterea de a rezista până la sosirea ajutoarelor.

Cum s-a produs accidentul care putea avea un final tragic

Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul, aflat la volanul mașinii, a încercat să întoarcă autoturismul parcat în apropierea canalului de fugă.

O manevră greșită, executată cu spatele, a făcut ca roțile să piardă aderența, iar mașina să alunece brusc în apă. În câteva secunde, autoturismul s-a înclinat periculos și a început să se scufunde.

Fetița, aflată pe scaunul din dreapta, a fost ajutată de bărbat să iasă prin geamul lateral, iar cei doi s-au refugiat pe plafonul mașinii, care plutea parțial deasupra apei. În jur, localnicii au dat alarma, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.

Cum au reușit pompierii să-i salveze

Intervenția salvatorilor a fost una contra cronometru. Mașina era deja pe jumătate scufundată când pompierii au ajuns. Cu ajutorul unei bărci pneumatice și a cablurilor de siguranță, aceștia au reușit să-i recupereze pe bătrân și pe copilă și să-i aducă în siguranță la mal.

Imaginea surprinsă de salvatori a devenit rapid virală: bărbatul o ține protector pe copilă de după umeri, în timp ce amândoi sunt uzi până la piele și vizibil speriați. Gestul său simplu, dar plin de forță, a emoționat mii de oameni.

În ce stare sunt cei doi după incident

După salvare, echipajele medicale i-au preluat pe cei doi și i-au transportat la spital. Ambii au fost diagnosticați cu hipotermie ușoară, provocată de temperatura scăzută a apei și de timpul petrecut în frig, însă starea lor este stabilă.

Medicii au decis să-i țină sub observație câteva ore, iar apoi au fost lăsați să plece acasă. Bărbatul și fetița sunt vecini în comuna Băiculești și se aflau împreună în mașină pentru o scurtă deplasare prin sat.

Deși incidentul putea avea consecințe grave, intervenția rapidă a pompierilor și calmul celor implicați au făcut diferența. Într-o zi care putea deveni o tragedie, finalul a fost unul fericit — o lecție de curaj, solidaritate și speranță.

