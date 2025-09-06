Plan Roșu de Intervenție după un accident rutier cu patru mașini. Opt victime, inclusiv copii

Autoritățile din județul Ialomița au activat sâmbătă după-amiază Planul Roșu de Intervenție, în urma unui accident rutier deosebit de grav produs pe raza localității Coșereni.

Accident rutier cu patru mașini în Coșereni

Update, ora 16:17. În accidentul rutier au fost implicate 11 persoane (6 adulți și 5 minori), dintre care:

4 minori transportați la spital* (1 minor intubat, preluat de Elicopterul SMURD);

3 adulți transportați la spital, conștienți.

Știre inițială:

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița, în coliziune au fost implicate patru autoturisme, impactul având consecințe serioase asupra persoanelor aflate în trafic.

Primele date de la fața locului arată că opt persoane au fost implicate în accident, printre acestea aflându-se și copii. Echipajele de intervenție – pompieri, medici și paramedici SMURD – au fost mobilizate în număr mare pentru a acorda primul ajutor victimelor și pentru a le transporta de urgență la spital, în funcție de gravitatea rănilor.

„Din informațiile primite la acest moment, ar fi 8 persoane implicate, printre care s-ar afla și minori.

Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au fost alocate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SMURD.

În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu 5 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță și cu 1 elicopter SMURD.

Misiunea este dinamică”, au transmis reprezentanții IGSU.

Activarea Planului Roșu presupune suplimentarea resurselor de intervenție și coordonarea integrată a echipajelor, astfel încât fiecare victimă să primească asistență medicală rapidă și eficientă.

Traficul în zonă este îngreunat, iar autoritățile recomandă șoferilor prudență maximă și rute alternative până la finalizarea operațiunilor de salvare și eliberarea carosabilului.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști, care au deschis o anchetă.