Imagini din magazinele goale din Constanța. Oamenii au golit rafturile după apelul autorităților

Constănțenii trăiesc ore de tensiune și se pregătesc pentru o noapte dificilă, după ce autoritățile au emis o avertizare cod roșu de ploi torențiale și inundații. În urma apelului lansat de reprezentanții administrației locale, oamenii s-au grăbit să-și facă provizii, iar în multe magazine din municipiu rafturile au fost golite complet.

Autoritățile cer populației să se pregătească

Imaginile apărute în spațiul public arată rafturi goale, cu secțiuni întregi lipsite de apă, conserve, pâine sau alte produse de bază. Comercianții încearcă să reînnoiască stocurile, dar cererea mare și condițiile meteo nefavorabile fac acest lucru tot mai dificil.

Situația a fost confirmată și de primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, care a explicat că recomandarea de a face provizii a fost o măsură de precauție necesară, în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

„Le-am recomandat cetățenilor să-și facă provizii de apă, alimente și medicamente pentru 24 de ore. Ieri spusesem pentru 48 de ore, dar după prognoza de azi am considerat că e necesar să fie provizii pentru 24 de ore”, a declarat edilul la Antena 3 CNN.

Primarul a adăugat că, deși avertizarea este una gravă, autoritățile sunt pregătite să gestioneze situația:

„Am luat măsuri preventive pentru a atenua efectele furtunii”, a spus acesta.

În cazul în care apar pene de curent sau întreruperi ale rețelei de apă, echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze rapid pentru a restabili serviciile esențiale.

Școlile închise, zi liberă pentru angajați

În încercarea de a limita deplasările în oraș pe durata avertizării meteo, primarul Vergil Chițac a dispus închiderea școlilor pentru ziua de miercuri. Totodată, edilul a făcut un apel către angajatori, atât de la stat, cât și din mediul privat, să permită angajaților să rămână acasă.

„Le-am cerut angajatorilor să le dea oamenilor o zi de concediu mâine sau să le permită să lucreze de acasă”, a precizat primarul Constanței.

Decizia vine în contextul în care, potrivit meteorologilor, județul Constanța se va confrunta cu ploi abundente, descărcări electrice și vânt puternic, condiții care pot duce la inundarea drumurilor și la blocarea temporară a accesului în unele zone.

Fenomene extreme cauzate de schimbările climatice

În cadrul aceleiași intervenții televizate, Vergil Chițac a atras atenția că situațiile precum cea actuală vor deveni tot mai frecvente în anii următori.

„România trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo din ce în ce mai extreme, deoarece acestea reprezintă consecința schimbărilor climatice”, a declarat edilul.

Mesajul său vine pe fondul tot mai multor avertismente ale specialiștilor privind efectele schimbărilor climatice asupra Mării Negre și a zonelor de coastă. Constanța, situată într-o regiune vulnerabilă la inundații, este printre cele mai expuse orașe din România la efectele ploilor torențiale și ale vânturilor puternice.

Rafturi goale și așteptarea furtunii

În timp ce autoritățile asigură populația că sunt pregătite pentru intervenții, constănțenii și-au făcut propriile rezerve pentru a face față eventualelor întreruperi ale serviciilor publice. În multe supermarketuri, apa îmbuteliată, conservele și produsele neperisabile au dispărut în câteva ore de pe rafturi.

Unii localnici au declarat că nu au mai văzut o asemenea mobilizare de la începutul pandemiei, când oamenii cumpărau în masă provizii de teama restricțiilor. De data aceasta, însă, frica vine din cer, iar măsurile preventive par mai degrabă o formă de protecție în fața naturii.

Deocamdată, autoritățile spun că nu există motive de panică, dar îndeamnă cetățenii să evite deplasările inutile și să rămână informați prin canalele oficiale ale ISU Dobrogea și ale Primăriei Constanța.