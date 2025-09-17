Imagine virală. Donald Trump îl lasă pe Regele Charles în spate pentru a vorbi cu unul dintre membrii Gărzii de Onoare. Preşedintele american ignoră din nou protocolul

Președintele american Donald Trump a atras din nou atenția publicului în timpul celei de-a doua vizite de stat în Regatul Unit, desfășurată la Castelul Windsor. Într-un gest neobișnuit, Trump a ignorat protocolul regal, lăsându-l pe Regele Charles în spate pentru a purta o conversație cu unul dintre membrii Gărzii de Onoare, un moment care a stârnit amuzament și uimire în rândul celor prezenți. Vizita, fără precedent prin fast și amploare, a fost pregătită cu cea mai mare gardă de onoare din ultimele cinci secole, incluzând Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Cavalry și King’s Troop Royal Horse Artillery, și a fost organizată pentru a impresiona atât familia regală, cât și oficialii britanici.

Momentul care a atras atenția

Regele Charles și locotenent-colonelul Storm Green, căpitanul Gărzii de Onoare, l-au invitat pe președinte să inspecteze Garda de Onoare formată din Nijmegen Company Grenadier Guards, No 7 Company Coldstream Guards și F Company Scots Guards. Donald Trump părea fascinat în timp ce era condus de-a lungul primelor două rânduri de soldați, iar Regele îl urma la câțiva pași distanță, conform tradiției. La finalul inspecției, Trump l-a mulțumit cu căldură căpitanului Green.

Regele a glumit spunând: „Ai grijă la sabie!”, atunci când căpitanul Gărzii a ridicat sabia la bearskin pentru a semnala sfârșitul inspecției.

Ulterior, pe podium, președintele și suveranul au urmărit împreună trecerea trupelor, printre care King’s Troop Royal Horse Artillery, Sovereign’s Escort și Garda de Onoare, părând că relația dintre ei este foarte cordială.

Nu este prima dată

Acesta nu este primul incident de acest fel pentru președintele american. În vizita sa de stat din 2019, când regina Elizabeth II era monarh, Donald Trump a fost surprins mergând înaintea suveranei în timpul inspecției trupelor. Deși gestul a stârnit nemulțumirea fanilor regali, Buckingham Palace a confirmat rapid că președintele nu a încălcat protocolul regal.

Sosirea americană la Windsor

Ceremonia de sosire a fost impresionantă. Când trăsura prezidențială a traversat domeniul Windsor, formația muzicală a Household Cavalry a interpretat imnurile naționale ale SUA și Regatului Unit. Drumul a fost flancat de membri ai forțelor armate, de la Walled Garden până la George IV Gate, și a inclus mai multe trăsuri regale, cum ar fi Irish State Coach, Scottish State Coach, Semi-State Landau și două Ascot Landau.

Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales, i-au întâmpinat pe președinte și pe Prima Doamnă Melania Trump la Windsor Castle, cu o interpretare a imnului „Star Spangled Banner”.

„Prințul William a preluat inițiativa, întâmpinându-i pe Trump cu o strângere de mână și discutând cu ei, întinzând un braț spre soția sa pentru a o include în conversație,” a relatat Emily Nash, editorul regal aflat la fața locului.

Cei doi prinți au escortat cuplul prezidențial pe o scurtă distanță pe iarbă și apoi pe un drum de pietriș, până la Victoria House, unde Regele și Regina erau așteptați.

Un eveniment cu spectacol cinematografic

Sosirea lui Trump a avut un aer mai cinematografic decât alte vizite de stat. Marine One, împreună cu alte două elicoptere americane transportând membri ai delegației și personal de sprijin, au aterizat pe peluza Walled Garden. Casa Victoria, construită în 1844, nu face de obicei parte din angajamentele regale, dar a oferit un spațiu suficient de mare pentru aterizarea contingentului american.

Vizita lui Donald Trump la Windsor a stârnit deja numeroase reacții în mediile sociale, fotografia sa mergând înaintea Regelui Charles devenind rapid virală. Gestul, deși respectă tradiția diplomatică, a fost interpretat de unii fani ai casei regale ca un semn de neobișnuită familiaritate și lipsă de protocol.

Reacțiile publicului și ale presei

Imaginile cu Trump mergând înaintea Regelui Charles au fost distribuite rapid pe rețelele sociale, generând reacții diverse. Unii utilizatori au criticat comportamentul președintelui american, considerându-l o încălcare a respectului față de monarhie, în timp ce alții au susținut că nu a fost o încălcare gravă a protocolului.