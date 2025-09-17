Ce ascunde cu cu adevărat a doua vizită de stat a lui Trump în Marea Britanie. Președintele SUA a fost fascinat mereu de familia regală, iar Regele Charles a cerut un “spectacol grandios”

Președintele american Donald Trump se află într-o vizită de stat fără precedent în Marea Britanie, fiind primul lider din istorie care primește onoarea unui al doilea astfel de eveniment. În timpul acestei vizite, Trump și Prima Doamnă, Melania, vor fi cazați la Castelul Windsor și vor participa la ceremonii fastuoase alături de Regele Charles și Regina Camilla. Această vizită nu este doar o ocazie de spectacol și protocol, ci și un instrument diplomatic strategic, menit să consolideze relațiile bilaterale dintre Regatul Unit și Statele Unite, într-un context geopolitic delicat, marcat de tensiuni comerciale și conflicte internaționale.

Vizita istorică confirmată printr-o scrisoare regală

Președintele Trump a prezentat cu mândrie invitația oficială primită de la Regele Charles, transmisă prin prim-ministrul britanic Keir Starmer:

„Tocmai am fost notificat printr-o scrisoare de la Regele Charles că mi-a extins, prin prim-ministru, o vizită de stat istorică în Regatul Unit. Și aceasta este o mare onoare, pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată.”

Un spectacol fără precedent la Castelul Windsor

Pentru primirea președintelui american, Castelul Windsor se pregătește să organizeze cea mai mare gardă de onoare din ultimele cinci secole, incluzând unități precum Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Household Cavalry și King’s Troop Royal Horse Artillery. Trump și Melania au fost întâmpinați de prințul și prințesa de Wales direct de la elicopterul Marine One, iar ceremonia a inclus o plimbare cu trăsura regală și un banchet de stat fastuos, a cărui organizare a fost descrisă de surse oficiale ca fiind „spectaculoasă”.

Donald Trump adoră opulența, iar Regele Charles a știut exact pe ce să mizeze pentru a impresiona președintele american. Sala de la Castelul Windsor va găzdui în această seară Banchetul de Stat, oferind un decor impresionant, cu o masă lungă de 50 de metri, în timp ce Regele Charles și Regina Camilla îi vor primi pe președintele Donald J. Trump, pe Prima Doamnă Melania și pe alți 160 de invitați. Surse oficiale au descris organizarea ca fiind „spectaculoasă”.

Fascinația lui Trump pentru monarhie

Președintele american a declarat de mai multe ori că admiră familia regală britanică, iar această fascinație îi vine și din copilărie, de la mama sa, care era o mare admiratoare a Reginei Elisabeta.

„Ea era o mare fană a reginei, trebuie să vă spun. Și ori de câte ori regina apărea la televizor, mama mea se uita. Spunea: ‘Oh, regina este la televizor.’”, a declarat Trump.

În prima sa vizită de stat în 2019, Donald Trump a avut ocazia să o întâlnească pe Regina Elisabeta și să participe la mai multe ceremonii oficiale, experiență pe care a descris-o ca fiind memorabilă.

Experții în politică externă explică faptul că fascinația lui Trump pentru monarhie a fost folosită de oficialii britanici ca un instrument diplomatic. Evie Aspinall, director al British Foreign Policy Group, spune:

„Pare aproape crud, dar este exact asta – Regatul Unit știe că influența sa asupra lui Trump vine prin intermediul familiei regale. El are o lungă afinitate pentru familia regală.”

Interesele diplomatice din spatele fastului

Chiar dacă vizita va fi spectaculoasă, ea are și un scop pragmatic. În culise, oficialii britanici vor discuta cu Trump despre afaceri, apărare și alte teme bilaterale importante. Lord Kim Darroch, fost ambasador al Marii Britanii în SUA, subliniază că menținerea unei bune relații cu Trump este crucială pentru economia britanică:

„Dacă am avea relații proaste cu SUA, care s-ar traduce prin tarife ridicate, oamenii și-ar pierde locurile de muncă în această țară și industriile ar da faliment. Deci, la bază, este vorba de interesele pur britanice.”

Lord Simon McDonald, fost șef al serviciului diplomatic britanic, a explicat că vizita consolidează poziția Regatului Unit pe scena internațională:

„Având în vedere că Donald Trump este într-o stare de spirit pozitivă, cred că Regatul Unit are șanse mai mari să aibă o relație bilaterală mai bună cu Statele Unite decât orice altă țară din lume.”

Controverse și proteste

Vizita lui Trump rămâne controversată în Regatul Unit, iar autoritățile se așteaptă la proteste masive, similare cu cele din 2019. Patru activiști au fost deja arestați după ce au proiectat imagini controversate cu Donald Trump și Jeffrey Epstein pe unul dintre turnurile Castelului Windsor. Cu toate acestea, președintele nu va vedea aceste proteste, petrecând cea mai mare parte a timpului în interiorul castelului.

Jurnalistul Michael Wolff, care a călătorit în Marea Britanie în timpul primei vizite Trump, consideră că acest eveniment are mai mult rol de imagine decât unul politic.