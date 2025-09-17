Trump în vizită la regele Charles, banii în AI: Microsoft, Google și Nvidia vor să pompeze 30 de miliarde $ în Marea Britanie

Marea Britanie își leagă viitorul economic de o alianță tehnologică cu SUA, în contextul celei de-a doua vizite de stat a președintelui Donald Trump la Londra. Sub umbrela „Tech Prosperity Deal”, evaluat la 31 de miliarde de lire, giganții Microsoft, Google și Nvidia anunță investiții masive în infrastructură pentru inteligență artificială, centre de date și supercomputing. Premierul Sir Keir Starmer mizează pe aceste proiecte pentru a accelera productivitatea și a crea locuri de muncă bine plătite, în timp ce executivii din tehnologie vorbesc deja despre o potențială „superputere AI” pe scena europeană, conform Reuters.

Ce conține pachetul: cloud, supercomputere și un „AIgrowth zone” în nord-est

Microsoft anunță peste 30 de miliarde de dolari pentru operațiunile din Regat și pentru infrastructura AI în următorii ani, inclusiv un supercomputer în Loughton, Essex, care să găzduiască zeci de mii de acceleratoare pentru antrenarea modelelor de ultimă generație, potrivit Reuters

. Google promite 5 miliarde de lire pentru un nou centru de date și extinderea activității de cercetare prin DeepMind, iar Nvidia și partenerii săi vor aduce până la 120.000 de GPU-uri și investiții de până la 11 miliarde de lire în cea mai amplă rețea de infrastructură AI din istoria țării, conform Reuters

și unei comunicări Nvidia oficiale.

Guvernul de la Londra a desemnat nord-estul Angliei drept „AI Growth Zone”, cu „potențial pentru peste 5.000 de locuri de muncă” și zeci de miliarde în investiții private, inclusiv un nou proiect de centre de date care va susține adopția AI în sănătate, energie curată și servicii publice, conform anunțurilor oficiale

. În paralel, OpenAI, Nvidia, Arm și Nscale pregătesc „Stargate UK”, o infrastructură distribuită ce va completa proiectele publice și cele ale companiilor, după cum au transmis

Promisiunea creșterii versus costuri și întrebările despre suveranitatea digitală

Satya Nadella spune că impactul în PIB și productivitate ar putea veni mai repede decât în ciclurile tehnologice anterioare: nu în zece ani, ci poate chiar în cinci, dacă investițiile se traduc în aplicații reale pentru companii și sectorul public — de la diagnostic medical asistat de AI la servicii administrative mai eficiente, a declarat el pentru presă în marja vizitei de stat, conform Financial Times. În același timp, directorul Microsoft admite că tehnologia trece prin faze de „boom și bust” și că e vital să nu fie nici supra-, nici sub-evaluată.

Există însă și rezerve. Consumul de energie al centrelor de date ridică probleme de infrastructură și de mediu, iar discuțiile despre suveranitatea datelor și regimul fiscal pentru marile platforme rămân deschise, după cum notează analiștii și presa de specialitate, inclusiv Tech Informed

. Executivul britanic spune că „Tech Prosperity Deal” nu include garanții privind renunțarea la taxa pe servicii digitale și nici exceptări explicite în materie de drepturi de autor pentru companiile AI, în condițiile în care sectorul creativ cere protecție clară pentru operele folosite la antrenarea modelelor.

Miza politică a vizitei și cursa pentru statutul de „superputere AI”

Dincolo de valoarea investițiilor, semnalul politic contează: Londra se repoziționează ca hub european pentru AI, quantum și nuclear civil, mizând pe reguli mai suple decât cele de pe continent și pe parteneriatul transatlantic pentru securizarea lanțurilor critice, conform Reuters

. Vizita de stat a președintelui Trump la regele Charles al III-lea oferă cadrul simbolic pentru anunțuri de anvergură, în timp ce premierul Starmer pariază că noile „fabrici de AI” și „fabrici de cloud” vor declanșa o nouă fază de creștere.

Rămâne însă provocarea execuției: livrarea rapidă a energiei curate, accelerarea permiselor de construire pentru centrele de date și formarea a zeci de mii de specialiști. Fără aceste elemente, promisiunea de „superputere AI” riscă să rămână un slogan. Dacă însă planurile pentru Loughton (Essex), Northumberland și „AI Growth Zone” se materializează la timp, Regatul Unit ar putea configura, în câțiva ani, cel mai dens ecosistem european de calcul de înaltă performanță — o șansă reală de a transforma ambiția politică în productivitate măsurabilă, după cum sugerează și analizele din Financial Times