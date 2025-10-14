Iarna a venit mai devreme în România. Va fi din ce în ce mai frig în următoarele zile, anunţă ANM

Toamna pare că s-a încheiat brusc în România, iar temperaturile de început de iarnă s-au instalat mult mai devreme decât era așteptat. Aerul polar care a pătruns în țară a adus o răcire accentuată, ploi și ninsori la altitudini mari. Meteorologii anunță că frigul va persista mai multe zile, însă după 20 octombrie se întrevede o ușoară încălzire, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Aerul polar aduce o răcire accentuată în întreaga țară

Potrivit ANM, România se confruntă în această perioadă cu efectele unui val de aer polar care determină scăderea bruscă a temperaturilor. Meteorologii avertizează că vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în toate regiunile, în special în nordul țării. Valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă, iar în unele zone se vor înregistra minime de doar 1 grad Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale, în special în sud, est și centru. În zona montană, sunt posibile precipitații mixte, semn că iarna își face simțită prezența. De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, dar pe crestele montane rafalele vor fi mai puternice.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 11 și 18 grade Celsius, iar cele minime între 1 și 10 grade. În depresiunile intramontane este posibilă apariția brumei, iar ceața se va semnala izolat, dimineața și noaptea.

Prognoza ANM pentru București: cer noros și temperaturi în scădere

Locuitorii Capitalei vor resimți și ei efectele valului de aer rece. Conform prognozei ANM, în București temperaturile vor fi mai mici decât mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi predominant noros, iar trecător se vor înregistra ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, iar valorile termice vor coborî ușor: maximele vor ajunge la 15–17 grade Celsius în timpul zilei, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 7 și 8 grade. În orele dimineții și seara sunt posibile condiții de ceață, care vor reduce vizibilitatea în unele cartiere.

La munte, vreme rece și rafale puternice de vânt

În zonele montane, vremea se va menține rece, iar la altitudini mari se vor semnala precipitații mixte. Conform meteorologilor, vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări pe creste, unde rafalele pot depăși pragul de 60 km/h.

Temperaturile scăzute, combinate cu umezeala și vântul puternic, vor face ca senzația de frig să fie mai accentuată. În special în Carpații Orientali și Meridionali se vor semnala precipitații slabe, dar persistente, însoțite de ceață densă pe văi.

Cum va evolua vremea în următoarele patru săptămâni

Prognoza pentru perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025 arată o evoluție treptată a temperaturilor, cu o revenire la valori apropiate de normalul perioadei după 20 octombrie.

Săptămâna 13 – 20 octombrie: Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în întreaga țară, mai ales în regiunile nordice. Regimul pluviometric va fi deficitar în nord-vest, iar în restul regiunilor va fi apropiat de normal.

Săptămâna 20 – 27 octombrie: Temperaturile vor crește ușor și vor fi peste media perioadei, la nivelul întregii țări. În vest și nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, în timp ce în restul teritoriului vor fi normale.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie: ANM anunță că valorile termice vor continua să fie ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, iar regimul pluviometric se va menține în jurul valorilor normale.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie: Mediile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă în toate regiunile. Precipitațiile se vor situa, de asemenea, în limite normale pentru prima parte a lunii noiembrie.

România, sub influența vremii de iarnă timpurie

Meteorologii avertizează că aerul polar care a pătruns în România marchează începutul unui episod de iarnă timpurie. Temperaturile scăzute și ploile locale vor domina peisajul în zilele următoare, dar după data de 20 octombrie este așteptată o ameliorare treptată a vremii.

Chiar dacă frigul se va mai domoli spre finalul lunii, ANM recomandă populației să se pregătească pentru nopți tot mai reci și posibile episoade de brumă, în special în zonele depresionare și la altitudini mari.