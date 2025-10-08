Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea

După o perioadă marcată de ploi torențiale, rafale de vânt și avertizări meteorologice severe, veștile de la meteorologi devin, în sfârșit, mai bune. Toamna dă semne de blândețe, iar temperaturile vor urca semnificativ în zilele următoare. Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, România se va bucura din nou de valori termice de peste 20 de grade Celsius, în special spre finalul acestei săptămâni.

Cresc din nou temperaturile

„Până la ora 23:00 rămâne în vigoare avertizarea de cod portocaliu pentru județe din partea de sud, sud-est și est a României. Continuă să plouă, astfel încât cantitățile de precipitații să mai cumuleze valori de 20–25 l/m² la nivel punctiform, iar de la ora 23:00 până mâine seară, la ora 18:00, vorbim de zone în care intensificările de vânt vor fi de interes – respectiv centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei, Dobrogea –, acolo unde rafalele vor fi cuprinse între 50–70 km/h. În Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, vor fi rafale de 80–90 km/h, fiind de altfel sub incidența unei avertizări de cod galben”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

De joi, însă, situația se va schimba. Ploile vor fi tot mai rare și mai slabe cantitativ, iar cerul va deveni parțial senin în majoritatea regiunilor.

„Din punct de vedere al precipitațiilor, de mâine, acestea se vor ameliora sub aspectul ariei și al cantităților. Vor mai fi posibile ploi slabe cantitativ, în special în partea de sud și sud-est a țării”, a explicat șefa ANM, adăugând că rafalele de vânt vor continua să se manifeste la munte, în special la altitudini mari.

Maxime de 21-22 de grade

Cea mai așteptată veste este, însă, legată de temperaturi:

„Din punct de vedere termic, de la o zi la alta, în următorul interval, vom avea valori de 10–20° la nivelul maximelor, de pildă, mâine, pentru ca până spre finalul săptămânii chiar 21–22°, în special în lunca Dunării”, a precizat Elena Mateescu.

Chiar și în Capitală, vremea se va îmbunătăți vizibil.

„Vom avea valori de temperaturi în creștere, mâine contăm pe temperaturi de 17–19°C. Este posibil chiar și în Capitală mâine după-amiază să mai avem intervale cu ploi slabe cantitativ, dar spre finalul săptămânii și în Capitală vom avea o maximă de 20–21°C”, a adăugat directorul ANM.

De altfel, acest episod de vreme frumoasă se va extinde și în prima parte a săptămânii viitoare, cu posibile întreruperi de scurtă durată.

„La mijlocul săptămânii viitoare este posibil să mai avem un episod în care precipitațiile să fie prezente, cu precădere în jumătatea de nord a țării, dar pe măsură ce ne apropiem de 14–15 octombrie, desigur că venim cu date noi în acest sens”, a menționat specialista.

Așadar, după zilele mohorâte și ploioase care au dominat începutul lunii octombrie, românii se pot bucura din nou de temperaturi de toamnă blândă, ideale pentru plimbări și activități în aer liber.