Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 09:09
de Diana Dumitrache

Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România?

METEO - VREME - ANM
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România?
Prognoza meteo pentru Crăciun 2025 (Foto: Pixbay)

După câțiva ani cu ierni neobișnuit de blânde, luna decembrie 2025 aduce o schimbare bruscă de decor. Meteorologii anunță o perioadă mult mai rece decât în ultimii ani, cu temperaturi negative, ninsori și chiar fenomene meteo periculoase în unele regiuni ale țării. Sărbătorile de iarnă vor fi, în sfârșit, autentice, cu un Crăciun care promite să semene mai mult cu cele din copilărie decât cu zilele de primăvară din ultimii ani.

Crăciun rece și periculos în București

Potrivit prognozei realizate de AccuWeather, Capitala va avea parte de temperaturi scăzute în perioada sărbătorilor. Maximele din Ajunul Crăciunului se vor situa în jurul valorii de 8°C, iar în zilele de 25 și 26 decembrie, termometrele vor indica doar 2–4°C. Noaptea, însă, valorile vor coborî până la -4°C, iar frigul se va face simțit mai ales din cauza vântului.

Meteorologii avertizează că în ziua de 25 decembrie ar putea apărea un fenomen periculos: ploaia înghețată. Acest tip de precipitații se formează atunci când picăturile de ploaie îngheață imediat la contactul cu solul rece, acoperind carosabilul și trotuarele cu un strat subțire de gheață. Rezultatul poate fi deosebit de riscant: drumuri transformate în patinoare, accidente și dificultăți majore în trafic.

După Crăciun, frigul se va accentua treptat. Spre finalul lunii decembrie, Bucureștiul va înregistra temperaturi maxime de doar 2–3°C și minime care pot coborî până la -3°C. Astfel, capitala se pregătește pentru o iarnă autentică, cu o atmosferă de sărbătoare susținută de aerul rece și, posibil, de primele fulguieli consistente ale sezonului.

Iarna se instalează și în restul țării

La Iași, Crăciunul va fi cu adevărat alb. Meteorologii prognozează fulguieli în Ajun, care se pot transforma în ninsori mai consistente pe 25 decembrie. Temperaturile vor fi negative pe toată durata sărbătorilor, ajungând noaptea până la -6°C.

Nici Cluj-Napoca nu scapă de frig. Aici, maximele din timpul zilei nu vor depăși -1°C, iar noaptea mercurul va coborî până la -7°C. În Ajun, sunt așteptate ninsori ușoare, care ar putea acoperi orașul cu un strat subțire de zăpadă.

Toamna blândă lasă loc iernii autentice

Până la venirea frigului, luna octombrie aduce o toamnă plăcută și stabilă în cea mai mare parte a țării. În București, temperaturile vor rămâne între 15 și 20°C, cu nopți răcoroase, între 5 și 9°C. Deși sunt posibile câteva ploi sporadice la mijlocul lunii, ultimele zile din octombrie vor fi senine și potrivite pentru plimbări în aer liber.

După această perioadă liniștită, însă, meteorologii avertizează că iarna își va intra rapid în drepturi. Decembrie 2025 promite să fie una dintre cele mai reci luni din ultimii ani, cu un Crăciun autentic, dar și cu fenomene meteo ce pot deveni periculoase.

Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Recomandări
Românii care muncesc în Italia, vizați de noile reguli de pensionare anunțate de Guvern
Românii care muncesc în Italia, vizați de noile reguli de pensionare anunțate de Guvern
Obligatoriu pentru toate firmele din România care lucrează cu mâncare – cum se evită risipa alimentară din țara noastră din martie 2026
Obligatoriu pentru toate firmele din România care lucrează cu mâncare – cum se evită risipa alimentară din țara noastră din martie 2026
Poți obține certificat de moștenitor fără succesiune? Ce prevede legea în 2025
Poți obține certificat de moștenitor fără succesiune? Ce prevede legea în 2025
The Cure și Twenty One Pilots, capete de afiș la Electric Castle 2026. Tot ceea ce știm până acum despre festivalul de la Bonțida de anul viitor
The Cure și Twenty One Pilots, capete de afiș la Electric Castle 2026. Tot ceea ce știm până acum despre festivalul de la Bonțida de anul viitor
Românii cumpără mai devreme anvelopele de iarnă în 2025: Afacerile nișate anunță creșteri de până la 25% ale vânzărilor
Românii cumpără mai devreme anvelopele de iarnă în 2025: Afacerile nișate anunță creșteri de până la 25% ale vânzărilor
HBO lansează comedia originală „The Chair Company”, cu Tim Robinson în rol principal
HBO lansează comedia originală „The Chair Company”, cu Tim Robinson în rol principal
Se schimbă Codul Muncii, decizia vine după o hotărâre a CJUE. Perioada care se adaugă la timpul de lucru, o veste bună pentru deplasările în interes de serviciu
Se schimbă Codul Muncii, decizia vine după o hotărâre a CJUE. Perioada care se adaugă la timpul de lucru, o veste bună pentru deplasările în interes de serviciu
Cum este corect: „învie” sau „înviază”? Mulți români nu-și dau seama că folosesc forma greșită
Cum este corect: „învie” sau „înviază”? Mulți români nu-și dau seama că folosesc forma greșită
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Playtech Știri
Breville a lansat noua gamă Barista cu un show de latte art (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...