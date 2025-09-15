Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în 2025

În România, după 1 iulie 2025, consumatorii casnici se confruntă cu noi tarife la energia electrică, odată ce plafonările introduse de stat au expirat. Schimbările afectează toate componentele facturii — prețul energiei active, taxele, tarifele de distribuție și cele reglementate. Compararea ofertelor devine astfel esențială pentru cei care consumă aproximativ 150 kWh pe lună, pentru că diferențele între furnizori pot fi semnificative.

Ce tarife practică Hidroelectrica pentru 150 kWh consum lunar

Hidroelectrica, unul dintre furnizorii cei mai competitivi după liberalizarea pieței, oferă tarife finale cuprinse între 1,04 și 1,12 lei/kWh (inclusiv toate taxele și tarifele reglementate), în funcție de zona de distribuție.

Dacă faci calculul pentru un consum lunar de 150 kWh:

La tariful minim de 1,04 lei/kWh, factura ar fi:

150 kWh × 1,04 lei/kWh = 156 lei

La tariful mai mare, de 1,12 lei/kWh, factura va fi:

150 kWh × 1,12 lei/kWh = 168 lei

Astfel, cu Hidroelectrica, factura lunar este între ~156 și ~168 lei pentru consum de 150 kWh, în funcție de zona de distribuție.

Ce facturi ar fi plătite la alți furnizori pentru același consum

Alți furnizori importanți, precum Electrica, PPC (fostul Enel), Premier Energy și E.ON, au anunțat tarife finale semnificativ mai mari, în majoritatea regiunilor. Conform ofertelor după 1 iulie 2025:

Electrica Furnizare: între ~1,50 și ~1,59 lei/kWh

PPC (Enel): între ~1,56 și ~1,64 lei/kWh, în funcție de regiune.

Premier Energy: ~1,50–1,58 lei/kWh

Alți furnizori majori (E.ON etc.): precizează tarife de peste 1,50 lei/kWh.

Pentru un consum de 150 kWh, comparativ:

La 1,50 lei/kWh factura va fi: 150 × 1,50 = 225 lei

La 1,59 lei/kWh: 150 × 1,59 = 238,50 lei

La 1,56 lei/kWh: 234 lei

Diferența Hidroelectrica vs. alți furnizori

Dacă ne uităm la estimările de cost pentru un consum de 150 kWh pe lună, diferențele între Hidroelectrica și ceilalți furnizori devin evidente. La Hidroelectrica, tariful final variază între 1,04 și 1,12 lei pe kWh, ceea ce înseamnă o factură lunară cuprinsă între aproximativ 156 și 168 de lei, în funcție de zona de distribuție.

În schimb, Electrica practică tarife situate între 1,50 și 1,59 lei pe kWh. Asta se traduce într-o factură de aproximativ 225 până la 238,50 de lei pentru același consum de 150 kWh.

Situația este asemănătoare și în cazul altor mari furnizori, precum PPC (fost Enel), Premier Energy sau E.ON, unde prețurile variază între 1,50 și 1,64 lei pe kWh. În aceste cazuri, factura lunară ajunge să fie cuprinsă între 225 și 246 de lei pentru același nivel de consum.

Astfel, alegerea Hidroelectrica aduce economii considerabile, de ordinul a 60–80 de lei pe lună, comparativ cu ofertele medii ale celorlalți furnizori de pe piață.

Ce influențează aceste diferențe

Câteva motive pentru care tarifele Hidroelectrica sunt mai mici:

Prețul energiei active de bază la Hidroelectrica este scăzut (0,45 lei/kWh în zonele favorabile, excluzând tarifele de rețea și taxele), ceea ce reduce semnificativ facturarea finală.

Alți furnizori au costuri mai mari de achiziție pe piața angro, plus tarife de rețea și distribuție mai ridicate, în funcție de zona geografică.

Eliminarea plafonării (OUG 6/2025) a dus la ajustarea tarifelor active la realitatea pieței.

Ce ar trebui să verifici dacă ai factură de 150 kWh

Tariful efectiv al energiei active la furnizorul tău, plus taxele și tarifele de rețea (care diferă de la județ la județ).

Oferta completă, nu doar «preț energiei active», deoarece componenta reglementată influențează mult factura finală.

Regiunea / zona de distribuție, pentru că diferențele la tarifele de distribuție pot adăuga câțiva bani în plus.

Posibilitatea de a schimba furnizorul, dacă ai oferta Hidroelectrica disponibilă în zona ta și dacă este compatibilă cu contractul pe care îl ai.

Pentru un consum de 150 kWh/lună, Hidroelectrica oferă în 2025 o variantă semnificativ mai avantajoasă, cu facturi între ~156-168 lei, față de celelalte companii, care pot percepe ~225-250 lei sau mai mult. Diferența este suficient de mare încât să merite verificat contractul furnizorului și să te asiguri că beneficiezi de cea mai bună ofertă disponibilă.