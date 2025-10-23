HBO Max introduce sistem de evaluare personalizat pentru filme și seriale

HBO Max a lansat o nouă funcție care permite utilizatorilor să evalueze filmele și serialele din platformă. Sistemul, introdus treptat pe web, mobil și televizoare smart, oferă trei opțiuni simple, „Love”, „Like” și „Not For Me”, prin care abonații pot semnala ce tip de conținut preferă.

Pe baza acestor reacții, serviciul de streaming își va adapta recomandările și va afișa liste personalizate.

Cei care aleg opțiunea „Love” vor primi pe pagina principală o secțiune specială denumită „Because You Love”, cu titluri similare celor apreciate.

În schimb, producțiile marcate ca „Not For Me” vor fi trecute pe plan secund, reducând șansele ca utilizatorul să le mai vadă în lista de sugestii, scrie The Verge.

Noul sistem a fost testat inițial anul trecut, ca parte a strategiei HBO Max de a îmbunătăți algoritmul de recomandări și de a crește gradul de personalizare a experienței de vizionare.

Similar cu sistemul Netflix, dar cu o notă proprie

Funcționalitatea amintește de sistemul cu „thumbs up” și „thumbs down” utilizat de Netflix, însă HBO Max propune o abordare mai nuanțată, bazată pe gradul de apreciere.

Scopul companiei este de a colecta feedback mai detaliat, care să ajute algoritmul să diferențieze între preferințele moderate și cele entuziaste.

Schimbarea face parte dintr-un efort mai amplu al platformei de a-și rafina interfața și de a oferi conținut mai relevant pentru fiecare profil de utilizator.

Implementarea noului sistem are loc la doar o zi după ce compania-mamă, Warner Bros. Discovery, a anunțat o nouă creștere de preț pentru abonamente, a treia consecutivă în ultimii trei ani, și și-a exprimat disponibilitatea pentru o eventuală vânzare.

În acest context, introducerea unei funcții care crește satisfacția utilizatorilor pare o mișcare strategică pentru menținerea competitivității pe piața tot mai aglomerată a serviciilor de streaming.

Cum poți evalua conținutul pe HBO Max

Utilizatorii pot nota filmele și serialele în două moduri: fie apăsând butonul „Rate” din pagina de descriere a unui titlu, fie selectând una dintre cele trei opțiuni care apar automat la finalul vizionării.

Evaluările sunt salvate în contul personal, iar sistemul de recomandări se actualizează în timp real, pentru a reflecta gusturile utilizatorului.

Prin această actualizare, HBO Max vrea să țină pasul cu cu rivali precum Netflix, Disney+ și Prime Video este mai intensă ca oricând.