Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 12:31
de Ozana Mazilu

Ce poți urmări pe HBO Max în luna octombrie: filme, seriale și competiții sportive spectaculoase

ENTERTAINMENT
Ce poți urmări pe HBO Max în luna octombrie: filme, seriale și competiții sportive spectaculoase
Ce vezi pe HBO Max în octombrie

Luna octombrie aduce pe HBO Max o ofertă bogată de producții, de la premiere cinematografice de mare impact și documentare emoționante, până la seriale noi, titluri japoneze în premieră și mari competiții sportive. Serile mai lungi și atmosfera de toamnă sunt completate perfect de o selecție variată, în care fiecare spectator își poate găsi povestea preferată.

De la horror-ul așteptat „IT: Bun venit în Derry!”, la drama intensă „Oppenheimer”, de la documentarul românesc „Tata” până la Cupa Mondială de schi alpin, HBO Max reușește să îmbine divertismentul cu reflecția, dar și cu adrenalina sportivă.

Serialele care aduc suspans și povești memorabile

Octombrie debutează cu titluri de seriale care atrag prin diversitate și stil narativ. Pe 13 octombrie, „The Chair Company” introduce o poveste aparent banală, pornind de la un accident jenant la locul de muncă, dar care evoluează într-o conspirație cu ramificații surprinzătoare.

Vezi și:
De ce remake-ul Harry Potter poate fi mai important ca oricând. Când poți vedea serialul de pe HBO Max
REVIEW One Battle After Another, filmul cu Leonardo DiCaprio care cucerește cinematografele din România

Pe 23 octombrie, drama familială „Eu, Jack Wright” aduce mister și tensiune, cu un testament exploziv și secrete vechi scoase la iveală după o moarte neașteptată. Însă punctul culminant al lunii este fără îndoială „IT: Bun venit în Derry!”, serialul care continuă universul creat de Stephen King și pus pe ecran de Andy Muschietti. Premiera din 27 octombrie este una dintre cele mai așteptate lansări horror ale anului.

În plus, HBO Max aduce pe 17 octombrie o selecție consistentă de seriale japoneze, de la „Baby Walkure în fiecare zi” și „Ignite”, până la „Mr. Mikami’s Classroom” și „Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?”. Această colecție diversă extinde granițele conținutului, deschizând spectatorilor o lume narativă diferită și extrem de ofertantă.

Documentare cu miză socială și filme de impact

Pe partea de documentar și reality, HBO Max propune titluri care nu pot lăsa pe nimeni indiferent. În prim-plan se află Tata, documentarul românesc semnat de HBO, lansat pe 3 octombrie, care spune povestea Linei și a tatălui său abuzat la locul de muncă în Italia, o mărturie emoționantă despre violență domestică și traume transmise între generații. Tot luna aceasta apar „Apel criminal la Urgențe”, „Soluția Alabama”, „Prietenie fatală” și „Armed Only With A Camera: Viața și moartea lui Brent Renaud”, fiecare dintre ele abordând teme precum criminalitatea, abuzurile sistemice sau curajul jurnalismului de front.

La capitolul filme, luna octombrie este marcată de sosirea unor producții aclamate la nivel internațional. „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, are premiera pe 10 octombrie și prezintă portretul complex al fizicianului care a schimbat cursul istoriei prin dezvoltarea bombei atomice. Pe 17 octombrie, „Asteroid City” aduce universul stilizat al lui Wes Anderson, iar pe 24 octombrie, „Challengers”, cu Zendaya și Josh O’Connor, introduce tensiuni amoroase și competiții sportive în lumea tenisului.

Alte titluri notabile includ „The End”, „Parthenope”, „The French Dispatch”, „The Martian”, „Everest” și întreaga colecție de filme horror din francizele „IT”, „Annabelle” și „The Nun”. Producțiile românești au și ele un loc important, cu „Moromeții 3”, „Ivana cea Groaznică”, „Noaptea lui Vlad” și „Un pas în urma serafimilor”.

Sport și conținut pentru cei mici

HBO Max nu uită nici de iubitorii de sport. Luna octombrie aduce snooker de top cu Marele Premiu de la Xi’an și Openul Irlandei de Nord, ciclism cu celebra Il Lombardia și prezentarea traseului Turului Franței 2026. Sporturile de iarnă revin în forță cu Cupa Mondială de schi alpin 2025-2026, la Sölden, dar și cu primele etape ale Grand Prix-ului de patinaj artistic din Franța și China.

Pentru cei mici, selecția este la fel de bogată. Pe 1 octombrie apare „Avertismentul porcului”, iar pe 5 octombrie clasicul „Poveste fără sfârșit” revine pentru o nouă generație de spectatori. Alte titluri importante sunt „Minunata și năstrușnica lume a lui Gumball”, cu episoade noi, și „Looniversitatea Micuților”, lansat pe 27 octombrie.

HBO Max transformă luna octombrie într-un adevărat festin al poveștilor. De la horror și dramă la documentar și sport, selecția este construită pentru a satisface gusturi variate și pentru a aduce pe ecran experiențe memorabile. Este o lună în care fiecare abonat poate descoperi ceva nou, fie că este atras de producțiile originale HBO, de filme premiate sau de seriale internaționale.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
FOTO | Ce a mai rămas în picioare în Fâșia Gaza: dimensiunea dezastrului și acum scenariile reconstrucției după bombardamentele Israelului
FOTO | Ce a mai rămas în picioare în Fâșia Gaza: dimensiunea dezastrului și acum scenariile reconstrucției după bombardamentele Israelului
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Momentul în care o mașină este lovită în plin de un copac doborât de furtună în Capitală VIDEO
Momentul în care o mașină este lovită în plin de un copac doborât de furtună în Capitală VIDEO
Cum influențează sporurile de noapte, toxicitate sau pericol valoarea pensiei. Exemple concrete de calcul
Cum influențează sporurile de noapte, toxicitate sau pericol valoarea pensiei. Exemple concrete de calcul
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
Toyota ar putea construi primul său model GR complet pe cont propriu
Toyota ar putea construi primul său model GR complet pe cont propriu
Cel mai bun moment pentru a planta merii, pentru creștere rapidă și producție bogată de fructe
Cel mai bun moment pentru a planta merii, pentru creștere rapidă și producție bogată de fructe
Mostrele aduse de pe fața îndepărtată a Lunii arată diferențe neașteptate față de partea vizibilă
Mostrele aduse de pe fața îndepărtată a Lunii arată diferențe neașteptate față de partea vizibilă
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...