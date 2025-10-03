Ce poți urmări pe HBO Max în luna octombrie: filme, seriale și competiții sportive spectaculoase

Luna octombrie aduce pe HBO Max o ofertă bogată de producții, de la premiere cinematografice de mare impact și documentare emoționante, până la seriale noi, titluri japoneze în premieră și mari competiții sportive. Serile mai lungi și atmosfera de toamnă sunt completate perfect de o selecție variată, în care fiecare spectator își poate găsi povestea preferată.

De la horror-ul așteptat „IT: Bun venit în Derry!”, la drama intensă „Oppenheimer”, de la documentarul românesc „Tata” până la Cupa Mondială de schi alpin, HBO Max reușește să îmbine divertismentul cu reflecția, dar și cu adrenalina sportivă.

Serialele care aduc suspans și povești memorabile

Octombrie debutează cu titluri de seriale care atrag prin diversitate și stil narativ. Pe 13 octombrie, „The Chair Company” introduce o poveste aparent banală, pornind de la un accident jenant la locul de muncă, dar care evoluează într-o conspirație cu ramificații surprinzătoare.

Pe 23 octombrie, drama familială „Eu, Jack Wright” aduce mister și tensiune, cu un testament exploziv și secrete vechi scoase la iveală după o moarte neașteptată. Însă punctul culminant al lunii este fără îndoială „IT: Bun venit în Derry!”, serialul care continuă universul creat de Stephen King și pus pe ecran de Andy Muschietti. Premiera din 27 octombrie este una dintre cele mai așteptate lansări horror ale anului.

În plus, HBO Max aduce pe 17 octombrie o selecție consistentă de seriale japoneze, de la „Baby Walkure în fiecare zi” și „Ignite”, până la „Mr. Mikami’s Classroom” și „Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?”. Această colecție diversă extinde granițele conținutului, deschizând spectatorilor o lume narativă diferită și extrem de ofertantă.

Documentare cu miză socială și filme de impact

Pe partea de documentar și reality, HBO Max propune titluri care nu pot lăsa pe nimeni indiferent. În prim-plan se află „Tata”, documentarul românesc semnat de HBO, lansat pe 3 octombrie, care spune povestea Linei și a tatălui său abuzat la locul de muncă în Italia, o mărturie emoționantă despre violență domestică și traume transmise între generații. Tot luna aceasta apar „Apel criminal la Urgențe”, „Soluția Alabama”, „Prietenie fatală” și „Armed Only With A Camera: Viața și moartea lui Brent Renaud”, fiecare dintre ele abordând teme precum criminalitatea, abuzurile sistemice sau curajul jurnalismului de front.

La capitolul filme, luna octombrie este marcată de sosirea unor producții aclamate la nivel internațional. „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, are premiera pe 10 octombrie și prezintă portretul complex al fizicianului care a schimbat cursul istoriei prin dezvoltarea bombei atomice. Pe 17 octombrie, „Asteroid City” aduce universul stilizat al lui Wes Anderson, iar pe 24 octombrie, „Challengers”, cu Zendaya și Josh O’Connor, introduce tensiuni amoroase și competiții sportive în lumea tenisului.

Alte titluri notabile includ „The End”, „Parthenope”, „The French Dispatch”, „The Martian”, „Everest” și întreaga colecție de filme horror din francizele „IT”, „Annabelle” și „The Nun”. Producțiile românești au și ele un loc important, cu „Moromeții 3”, „Ivana cea Groaznică”, „Noaptea lui Vlad” și „Un pas în urma serafimilor”.

Sport și conținut pentru cei mici

HBO Max nu uită nici de iubitorii de sport. Luna octombrie aduce snooker de top cu Marele Premiu de la Xi’an și Openul Irlandei de Nord, ciclism cu celebra Il Lombardia și prezentarea traseului Turului Franței 2026. Sporturile de iarnă revin în forță cu Cupa Mondială de schi alpin 2025-2026, la Sölden, dar și cu primele etape ale Grand Prix-ului de patinaj artistic din Franța și China.

Pentru cei mici, selecția este la fel de bogată. Pe 1 octombrie apare „Avertismentul porcului”, iar pe 5 octombrie clasicul „Poveste fără sfârșit” revine pentru o nouă generație de spectatori. Alte titluri importante sunt „Minunata și năstrușnica lume a lui Gumball”, cu episoade noi, și „Looniversitatea Micuților”, lansat pe 27 octombrie.

HBO Max transformă luna octombrie într-un adevărat festin al poveștilor. De la horror și dramă la documentar și sport, selecția este construită pentru a satisface gusturi variate și pentru a aduce pe ecran experiențe memorabile. Este o lună în care fiecare abonat poate descoperi ceva nou, fie că este atras de producțiile originale HBO, de filme premiate sau de seriale internaționale.