Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
07 oct. 2025 | 08:15
de Ozana Mazilu

Preţul abonamentului HBO Max creşte: Cât scoți din buzunar, de acum, pentru filmele și serialele tale preferate

HBO Max a anunţat o majorare a abonamentului lunar pentru utilizatorii din România: de la 4,66 €/lună va creşte la 5,99 €/lună, începând cu data de facturare care are loc pe sau după 6 noiembrie 2025. Această modificare va deveni efectivă odată cu reînnoirea abonamentului la data respectivă.
Totodată, compania a actualizat şi Termenii de utilizare ai serviciului, iar acele modificări intră automat în vigoare începând cu aceeaşi dată, dacă nu anulezi abonamentul înainte de 6 noiembrie.

Dacă vrei să eviţi noul tarif sau nu eşti de acord cu noii termeni, poţi să îţi anulezi abonamentul înainte de acea dată — iar termenii vechi rămân valabili până la încheierea perioadei curente de facturare.

Reducerea de 33 % rămâne valabilă — dar aplicată la noul preţ

Una dintre întrebările frecvente este dacă reducerea promoțională de 33 %, de care mulţi abonaţi beneficiază pe durata nedeterminată, va mai fi aplicată după creșterea tarifelor. Răspunsul este afirmativ: reducerea se va aplica la noul preț de 5,99 €/lună, atâta timp cât rămâi pe acelaşi plan şi respecţi condiţiile ofertei.

Astfel, un abonat care a obținut reducerea va plăti nu 5,99 €, ci o sumă corespunzătoare cu reducerea procentuală menţionată. Aceasta înseamnă, practic, că beneficiul este păstrat, dar nu la valoarea absolută inițială, ci calculat proporțional în funcție de noul tarif.

Această abordare nu este surprinzătoare — HBO Max precizează în noii Termeni de utilizare că prețul abonamentului poate fi modificat periodic, iar reducerile se raportază la prețul curent, nu la prețul inițial.

Ce se schimbă în noii termeni şi ce drepturi ai tu

Noii Termeni de utilizare ai HBO Max — care intră în vigoare tot de la 6 noiembrie 2025 — aduc o serie de clarificări și extinderi privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor.

Printre modificări se numără:

  • definirea mai detaliată a condițiilor pentru vizionarea conținutului, inclusiv ce se întâmplă dacă serviciul este modificat sau întrerupt;
  • o listă actualizată de dispozitive și sisteme de operare compatibile cu platforma;
  • clarificări privind procesele de facturare și plată, inclusiv ce se întâmplă la modificarea abonamentului sau anularea acestuia;
  • prevederi care permit includerea de publicitate și conținut promoțional încrucișat pe platformă;
  • restricții mai stricte privind partajarea contului, mai ales în afara gospodăriei tale.

Dacă nu accepţi noii termeni, ai opţiunea de a anula abonamentul înainte de 6 noiembrie. Dacă faci asta, noul tarif şi noii termeni nu ți se vor aplica, iar abonamentul va continua sub termenii existenți până la sfârşitul perioadei de facturare curente.

Dacă ești abonat printr-un magazin de aplicații (Apple, Google Play etc.), anularea trebuie făcută prin contul respectiv; dacă ai abonamentul direct prin HBO Max, faci anularea din setările contului HBO Max.

