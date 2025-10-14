HBO lansează comedia originală „The Chair Company”, cu Tim Robinson în rol principal

HBO aduce pe ecrane „The Chair Company”, un nou serial de comedie semnat de Tim Robinson și Zach Kanin, disponibil pe HBO Max din 13 octombrie 2025.

HBO Max continuă seria producțiilor originale cu The Chair Company, o comedie creată de duo-ul Tim Robinson și Zach Kanin, cunoscut pentru umorul absurd și situațiile neașteptate din serialele lor anterioare.

Noua producție are premiera pe 13 octombrie 2025, iar primul sezon va include opt episoade difuzate săptămânal, până pe 1 decembrie.

O conspirație neașteptată pornită de la o greșeală banală

Serialul urmărește povestea lui William Ronald Trosper, interpretat de Tim Robinson, un bărbat care ajunge fără intenție implicat într-o conspirație de amploare după un incident jenant la serviciu.

Dintr-o simplă situație stânjenitoare, evenimentele scapă rapid de sub control, iar protagonistul se trezește prins într-o serie de întâmplări bizare și pline de umor negru.

În distribuție se mai regăsesc Lake Bell în rolul soției sale, Barb Trosper, Sophia Lillis ca Natalie Trosper, Will Price în rolul lui Seth Trosper și Joseph Tudisco interpretându-l pe Mike Santini.

De asemenea, Lou Diamond Phillips apare într-un rol recurent, în pielea personajului Jeff Levjman, adăugând o notă de mister universului comediei.

Echipa de producție din spatele serialului

The Chair Company este produs executiv de creatorii Tim Robinson și Zach Kanin, alături de Adam McKay și Todd Schulman, care reprezintă studioul HyperObject Industries, același care a lucrat la producții precum Succession și Don’t Look Up.

Proiectul beneficiază și de contribuția lui Andrew DeYoung și Igor Srubshchik, care semnează producția, în timp ce regia este împărțită între Andrew DeYoung și Aaron Schimberg.

Tonul serialului promite o combinație între satiră corporatistă, umor absurd și reflecții asupra relațiilor de muncă și a anxietăților din viața modernă.

Prin abordarea caracteristică lui Robinson, o comedie incomodă, dar surprinzător de sinceră, The Chair Company are potențialul de a deveni una dintre cele mai discutate producții HBO ale toamnei 2025.

Cu o echipă de creație experimentată și o distribuție solidă, noul serial promite să aducă un suflu original pe scena comediei TV.

Episoadele vor fi disponibile exclusiv pe HBO Max, în fiecare săptămână, începând cu 13 octombrie.