Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 21:14
de Diana Dumitrache

Guvernul Franţei a căzut. Macron îşi pierde al patrulea premier în 20 de luni. Ce înseamnă asta pentru Europa?

Europa
Guvernul Franţei a căzut. Macron îşi pierde al patrulea premier în 20 de luni. Ce înseamnă asta pentru Europa?
Guvernul francez a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor (Sursa foto: Profimedia)

Guvernul condus de François Bayrou a pierdut luni seara votul de încredere în Adunarea Națională, marcând un moment istoric: pentru prima dată în cadrul celei de-a Cincea Republici, un premier este demis printr-un astfel de vot. Majoritatea de 364 de deputați a votat împotriva cabinetului Bayrou, în timp ce doar 194 s-au pronunțat în favoarea sa, relatează Le Figaro.

Guvernul Franței a căzut. Macron, confruntat cu o nouă criză

Bayrou, în vârstă de 74 de ani, va prezenta marți dimineață demisia sa președintelui Emmanuel Macron, după numai nouă luni la Palatul Matignon.

Palatul Élysée a transmis că președintele „a luat notă” de căderea guvernului și că va desemna un nou prim-ministru „în următoarele zile”. Este al patrulea premier pierdut de Macron în decurs de doar 20 de luni, ceea ce deschide o nouă perioadă de instabilitate politică. În contextul lipsei unei majorități parlamentare după dizolvarea Adunării Naționale și alegerile anticipate convocate anul trecut, Macron se vede nevoit să caute al cincilea premier într-un interval mai mic de doi ani.

Bayrou, premierul de sacrificiu

Înaintea votului, François Bayrou și-a asumat responsabilitatea guvernului său în fața Adunării, pledând pentru planul de reducere a deficitului – aproape dublu față de plafonul de 3% impus de Uniunea Europeană – și pentru soluții privind datoria publică, care a ajuns la 114% din PIB. El a cerut sprijin pentru economii de 44 de miliarde de euro prevăzute în bugetul pentru 2025, însă opoziția a respins ferm aceste măsuri.

„Aveţi puterea de a răsturna guvernul, dar nu aveţi puterea de a şterge realitatea. Cheltuielile vor continua să crească, iar povara datoriei, deja insuportabilă, va deveni şi mai grea şi mai costisitoare”, a avertizat Bayrou înainte de vot.

Partidele au salutat căderea cabinetului Bayrou. Marine Le Pen a declarat că „acest moment marchează sfârşitul agoniei unui guvern fantomă”, cerând din nou alegeri parlamentare anticipate.

Mathilde Panot, de la La France Insoumise, i-a transmis direct lui Bayrou: „Astăzi este o zi de uşurare pentru milioane de francezi, de uşurare pentru plecarea dumneavoastră”.

Europa privește cu îngrijorare

Criza politică vine într-un moment delicat pentru Franța. Țara are cel mai ridicat deficit bugetar din zona euro și costuri tot mai mari pentru serviciul datoriei. Agenția Fitch urmează să revizuiască pe 12 septembrie ratingul Franței, în prezent AA- cu perspectivă negativă.

Incertitudinea politică și fiscală ar putea afecta nu doar stabilitatea internă, ci și influența Parisului în Europa, într-un context marcat de războiul din Ucraina și tensiunile comerciale globale.

Macron are acum câteva opțiuni: poate încerca o nouă alianță cu centrul sau conservatorii, poate numi un socialist moderat sau un tehnocrat. Totuși, niciun scenariu nu pare să garanteze o majoritate solidă. Alegerile anticipate rămân pe masă, deși președintele a exclus până acum această soluție.

Între timp, presiunea socială crește. Mișcarea „Bloquons Tout” a anunțat proteste naționale miercuri, iar sindicatele pregătesc greve pentru săptămâna viitoare.

