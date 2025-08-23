Ultima ora
Știri Externe
Emmanuel Macron, declarații surprinzătoare despre campania de denigrare la adresa Primei Doamne. De ce au ales să meargă „până la capăt”
Emmanuel Macron reacționează la atacurile la adresa soției sale

Într-un context politic internațional tensionat, președintele francez Emmanuel Macron a surprins printr-o intervenție publică neașteptată, legată nu de dosarele de securitate sau de diplomație, ci de propria viață personală. Chiar înainte de a pleca la Washington pentru summitul organizat de Casa Albă, unde urmau să participe și Donald Trump, Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, Macron a ales să vorbească deschis despre campania de denigrare care o vizează pe soția sa, Brigitte Macron.

Dezinformarea care a depășit granițele Franței

Publicat în ediția recentă a revistei Paris Match și preluat ulterior de La Repubblica, interviul a oferit ocazia președintelui francez de a explica motivele pentru care el și prima doamnă au decis să ducă lupta juridică împotriva dezinformării „până la capăt”.

Valul de știri false la adresa Brigitte Macron nu este unul nou. Campania a început încă din 2017, dar a luat amploare în primăvara anului trecut, când influencerul pro-Trump Candace Owens a lansat online seria „Becoming Brigitte”. Conținutul, care sugera că prima doamnă s-ar fi născut bărbat, s-a propagat rapid și a traversat Atlanticul, ajungând să facă parte din arsenalul de teorii conspiraționiste distribuite în Statele Unite.

Expertul francez în fake news, Thomas Huchon, citat de cotidianul Le Monde, a explicat dimensiunea fenomenului:

„Între martie și mai 2025, această știre a ajuns în topul celor mai răspândite teorii ale conspirației, cu 1 miliard de vizualizări doar în țările francofone. Este absolut colosal. Nu avem nicio comparație cu o știre care să se fi răspândit atât de mult și atât de repede.”

„Este vorba despre apărarea onoarei mele”

În fața acestor atacuri repetate, Emmanuel Macron a reacționat ferm, explicând de ce nu a rămas tăcut și de ce a decis să inițieze proceduri legale atât în Europa, cât și în Statele Unite.

„Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este o nebunie”, a declarat șeful statului francez pentru Paris Match.

Președintele a subliniat că această campanie de dezinformare a depășit orice limită și că tăcerea ar fi însemnat o complicitate.

Macron a adăugat:

„A devenit atât de răspândit în Statele Unite încât am avut datoria să reacționăm. Este vorba despre susținerea adevărului. Vorbim despre statutul civil al Primei Doamne a Franței, o soție, o mamă, o bunică. Nu este libertate de exprimare să vrei să împiedici stabilirea adevărului.”

Reacțiile politice și acuzațiile de transfobie

Declarațiile președintelui nu au rămas fără ecou în plan politic și pe rețelele sociale. În timp ce o parte dintre susținători au salutat fermitatea sa, critici din zona opoziției și a mediului online l-au acuzat de lipsă de sensibilitate față de comunitatea trans.

Deputata ecologistă Sandrine Rousseau a transmis un mesaj tranșant, afirmând:

„Nu este absolut deloc o rușine să fii o persoană trans sau să trăiești cu o persoană trans.”

Afirmațiile sale au alimentat și mai mult dezbaterea din jurul reacției președintelui.

O luptă dusă „până la capăt”

Departe de a fi un subiect marginal, campania de denigrare împotriva Brigitte Macron s-a transformat într-o chestiune de imagine și onoare pentru președintele Franței. Interviul acordat Paris Match a demonstrat că Emmanuel Macron nu intenționează să lase lucrurile să treacă sub tăcere.

Prin acțiunile legale inițiate și prin luările publice de poziție, liderul francez transmite un mesaj clar: dezinformarea are consecințe și nu poate fi tratată ca un simplu fenomen online lipsit de importanță. Iar pentru el și soția sa, adevărul merită apărat cu orice preț.

