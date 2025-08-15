Emmanuel şi Brigitte Macron, surprinşi în vacanţă împreună. Cei doi au ales să se relaxeze pe un iaht, imagini rare cu preşedintele Franţei

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 11:41
de Vieriu Ionut

Emmanuel și Brigitte Macron

Sudul Franței devine, an de an, destinația preferată a numeroaselor personalități, iar în acest sezon, președintele Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au ales același decor familiar pentru a-și petrece câteva zile de relaxare. Cuplul prezidențial a fost fotografiat în zona fortăreței Brégançon, reședința de vară oficială a președinților Franței, situată în Bormes Les Mimosas.

Atmosferă relaxată, dar distanțată

Departe de agitația politică și de lumina reflectoarelor de la Paris, cei doi au optat pentru o escapadă pe un iaht de lux, în compania unor prieteni apropiați. Totuși, imaginile surprinse au oferit o perspectivă mai puțin obișnuită asupra dinamicii lor în public.

Potrivit imaginilor, Brigitte Macron a ales să rămână pe puntea iahtului, evitând să se expună în costum de baie. Ținuta sa a fost una sobră, potrivită pentru o după-amiază petrecută în briza mării, iar atitudinea sa a părut rezervată.

În același timp, Emmanuel Macron, în vârstă de 47 de ani, și-a etalat forma fizică impecabilă. Cunoscut pentru pasiunea sa pentru box, președintele Franței a fost surprins într-o condiție fizică remarcabilă, demonstrând că antrenamentele constante dau roade.

Deși au fost împreună pe aceeași ambarcațiune, cei doi nu au fost văzuți petrecând momente apropiate sau gesturi tandre în public. Din contră, comportamentul lor a părut unul mai degrabă distant, evitând interacțiuni vizibile în fața camerelor.

Fortăreața Brégançon – refugiu prezidențial

Fortăreața Brégançon este cunoscută drept locul unde liderii Franței își petrec concediile oficiale de vară, fiind un simbol al discreției și al atmosferei intime, departe de tumultul capitalei.

Situată pe malul Mediteranei, în sud-estul Franței, reședința oferă peisaje spectaculoase și acces direct la mare, motiv pentru care iahturile și activitățile nautice sunt o alegere frecventă pentru cei care își petrec timpul aici.

Un moment rar surprins de fotografi

Prezența lui Emmanuel și Brigitte Macron pe un iaht este un eveniment rar surprins în imagini publice. În general, cuplul prezidențial păstrează o anumită rezervă în viața personală, iar momentele de acest tip, petrecute în afara agendei oficiale, ajung rareori în atenția presei.

De data aceasta însă, cadrele obținute au arătat o parte mai puțin protocolară a vieții lor, dar și o interacțiune mai reținută decât ar fi putut anticipa publicul.

Sursă foto: TMZ

