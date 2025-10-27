Guillermo del Toro se opune folosirii inteligenței artificiale în filme: „Poveștile noastre trebuie să fie vii, nu generate”

Regizorul mexican Guillermo del Toro a declarat într-un interviu pentru NPR că nu are niciun interes să folosească inteligența artificială generativă în filmele sale și că „ar prefera să moară” decât să apeleze la această tehnologie.

Afirmația vine în contextul intensificării dezbaterilor din industria cinematografică privind rolul AI în procesul creativ.

Del Toro critică „aroganța” AI-ului și lipsa reflecției etice

„AI, în special cea generativă, nu mă interesează și nu mă va interesa niciodată”, a spus regizorul premiat cu trei Oscaruri.

„Am 61 de ani și sper să rămân complet dezinteresat de ea până la finalul vieții”. Del Toro a explicat că refuzul său nu are legătură cu tehnologia în sine, ci cu modul superficial și periculos în care aceasta este folosită: „Problema mea nu e inteligența artificială, ci prostia naturală. Ea este cea care alimentează majoritatea relelor din lume”, potrivit Deadline.

Cineastul a comparat fenomenul AI cu comportamentul „arogant” al personajului principal din propria sa adaptare a romanului Frankenstein, interpretat de Oscar Isaac.

„El creează ceva fără să se gândească la consecințe. Este exact ceea ce fac și unii dintre așa-numiții ‘tech bros’ din zilele noastre. Cred că trebuie să ne oprim și să ne gândim unde ne duce această direcție”, a spus regizorul.

O poziție fermă într-o industrie divizată

Del Toro, care a lansat recent filmul Frankenstein pe Netflix, a reiterat opoziția sa față de AI și în cadrul unei proiecții speciale la New York, unde a spus pe scenă: „La naiba cu AI!”.

În contrast, alți regizori celebri, precum Paul Schrader, au apărat utilizarea AI în cinema, argumentând că este doar „un instrument”, comparabil cu alte inovații tehnologice din istoria filmului.

Poziția radicală a lui Del Toro subliniază tensiunile tot mai mari din Hollywood, unde unii creatori văd AI-ul ca pe o amenințare la adresa autenticității artistice, în timp ce studiourile explorează modalități de a reduce costurile și timpii de producție.

Regizorul mexican, cunoscut pentru filme precum The Shape of Water și Pan’s Labyrinth, rămâne însă fidel ideii că emoția umană și imperfecțiunea creativă nu pot fi replicate de algoritmi: „Poveștile noastre trebuie să fie vii, nu generate”.