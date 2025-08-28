Google și Grok amenință supremația ChatGPT, arată un nou raport despre AI

Inteligența artificială este într-un moment de transformare rapidă, iar lupta pentru supremație între cei mai mari jucători se intensifică. Cel mai recent raport realizat de Andreessen Horowitz (a16z), una dintre cele mai influente firme de investiții din Silicon Valley, arată că rivali precum Google Gemini și Grok (platforma AI a companiei xAI, fondată de Elon Musk) se apropie tot mai mult de ChatGPT, produsul emblematic al OpenAI. Raportul, ajuns la a cincea ediție, oferă o imagine detaliată asupra modului în care utilizatorii adoptă aplicațiile și serviciile bazate pe AI, analizând date strânse în ultimii doi ani și jumătate.

ChatGPT rămâne lider, dar presiunea rivalilor crește

ChatGPT continuă să domine piața asistenților AI, atât pe web, cât și pe mobil. Cu toate acestea, raportul a16z arată că poziția sa nu mai este la fel de confortabilă ca în trecut. Google Gemini, de exemplu, a ajuns deja pe locul al doilea la nivel global, apropiindu-se de ChatGPT în ceea ce privește utilizatorii activi lunar pe dispozitive mobile. În prezent, Gemini are aproape jumătate din baza de utilizatori a ChatGPT, dar avansul său rapid sugerează că diferența s-ar putea micșora în următorii ani.

Pe partea de web, situația este similară. Gemini ocupă tot locul secund, acumulând aproximativ 12% din traficul pe care îl înregistrează ChatGPT. Un detaliu interesant este faptul că aproape 90% dintre utilizatorii activi lunar ai Gemini folosesc Android, lucru care subliniază forța ecosistemului Google și capacitatea companiei de a integra tehnologiile AI direct în produsele sale principale.

În paralel, xAI și produsul său Grok au avansat spectaculos. Lansat inițial pe platforma X (fostul Twitter), Grok a reușit în mai puțin de un an să atragă peste 20 de milioane de utilizatori activi lunar. Raportul evidențiază o creștere de aproape 40% în iulie 2025, odată cu lansarea versiunii Grok 4. Aceste rezultate plasează Grok pe locul patru în clasamentul aplicațiilor web AI, confirmând interesul crescut pentru soluția dezvoltată de echipa lui Elon Musk.

Google își diversifică portofoliul AI

Un alt aspect notabil al raportului este ascensiunea accelerată a mai multor produse AI dezvoltate de Google. Pentru prima dată, compania a reușit să aducă patru platforme distincte în topul global al produselor AI destinate consumatorilor: Gemini, AI Studio, NotebookLM și Google Labs.

AI Studio, un spațiu dedicat dezvoltatorilor pentru a construi aplicații pe baza modelelor Gemini, a intrat direct în top 10 la nivel web. NotebookLM, un instrument centrat pe productivitate, a ocupat locul 13, iar Google Labs, locul 39, devenind un punct de testare pentru proiecte experimentale precum Flow sau Doppl. Faptul că aceste produse au acum domenii separate face posibilă urmărirea mai precisă a evoluției lor și arată intenția Google de a-și construi un ecosistem complex în jurul inteligenței artificiale.

Aceste mișcări confirmă strategia Google de a nu se baza exclusiv pe Gemini, ci de a dezvolta o gamă variată de aplicații menite să acopere diverse nevoi – de la dezvoltare și cercetare, până la productivitate și divertisment. În plus, poziția dominantă a companiei pe piața Android îi oferă un avantaj semnificativ în cursa cu OpenAI.

Alte tendințe și competitori din piața AI

Raportul a16z nu se rezumă doar la giganții americani. Meta AI, de exemplu, a rămas pe locul 46 în clasamentul web, dar nu a reușit să pătrundă în topul aplicațiilor mobile, în parte din cauza controverselor legate de gestionarea datelor utilizatorilor. De asemenea, companii chineze precum ByteDance, Alibaba sau Moonshot AI au început să urce puternic în clasamente. Aplicații precum Doubao, Quark și Kimi se află deja în top 20 la nivel global, fiind susținute de o piață internă uriașă și o adopție rapidă.

Pe de altă parte, alte nume sonore au înregistrat stagnări sau chiar declinuri. DeepSeek, spre exemplu, a scăzut cu peste 40% la nivel web față de vârful atins la începutul anului 2025. În schimb, aplicații precum Perplexity sau Claude continuă să câștige teren.

Raportul subliniază și diversitatea tot mai mare a pieței: pe lângă asistenți conversaționali, utilizatorii se orientează către instrumente specializate pentru generarea de imagini, editare video, muzică sau chiar „vibe-coding”, un concept nou reprezentat de startup-uri precum Lovable și Replit, care au debutat recent în clasament.

Peisajul AI se află într-o competiție din ce în ce mai intensă. ChatGPT încă domină, dar nu mai are monopolul confortabil de la începuturile sale. Google și Grok cresc rapid și vin din urmă cu resurse masive și inovații constante. În același timp, China continuă să devină un pol tot mai important în această industrie, ceea ce ar putea remodela echilibrul global al puterii în domeniul inteligenței artificiale.

Ție îți rămâne să urmărești cum evoluează această bătălie, pentru că ritmul schimbărilor e atât de rapid încât ceea ce azi pare sigur, mâine ar putea fi deja istorie.