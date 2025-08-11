Inteligența artificială a lui Elon Musk, Grok 4, devine gratuită pentru toți utilizatorii, inclusiv cu chatboți „deochiați”

Ultima ora
Grok 4, inteligența artificială a lui Elon Musk, devine gratuită pentru toți utilizatorii. (Foto: Shutterstock)

Lansată la începutul lunii iulie, Grok 4, cea mai nouă versiune a inteligenței artificiale dezvoltate de compania xAI a lui Elon Musk, poate fi folosită acum gratuit de către toți utilizatorii. Anunțul a fost făcut de Musk pe 10 august, precizând că accesul liber este valabil cu un număr limitat de solicitări pe zi, iar cei care depășesc acest prag vor avea nevoie de un abonament plătit.

Pentru a accesa Grok 4, utilizatorii trebuie să selecteze modul „Expert” din aplicația mobilă Grok, ceea ce le garantează accesul constant la acest model. Alternativ, modul „Automat” permite inteligenței artificiale să aleagă cea mai potrivită versiune în funcție de cerința utilizatorului. Startup-ul xAI a menționat că actualele limite sunt „generoase”, însă perioada de gratuitate este una temporară.

Un chatbot cu ambiții uriașe

Prezentată de Musk drept „cea mai inteligentă AI din lume”, Grok 4 promite mai mult decât o simplă conversație. Potrivit fondatorului Tesla și SpaceX, această versiune ar putea, într-o bună zi, să inventeze tehnologii noi și să descopere proprietăți fizice necunoscute. În plus, Grok 4 este descris ca fiind mai rapid, mai precis și mai îndrăzneț decât versiunile anterioare.

Până acum, accesul la Grok 4 era rezervat abonaților la pachetele Supergrok (35 de euro pe lună) și Supergrok Heavy (349 de euro pe lună). Reducerea barierelor de acces ar putea aduce o creștere semnificativă a bazei de utilizatori, oferind totodată companiei xAI mai multe date pentru îmbunătățirea produsului.

Funcții controversate pentru utilizatorii peste 18 ani

Pe lângă performanțele tehnice, Grok 4 vine și cu funcții care au stârnit deja controverse. Utilizatorii pot interacționa cu chatboți cu comportament sexual explicit, precum Ani și Valentin, destinați exclusiv adulților. Tot pentru această categorie există și „Bad Rudi”, o versiune vulgară și provocatoare a mascotăi virtuale Rudi, care poate folosi un limbaj ofensator.

Mai mult, xAI a anunțat că generatorul său video Imagine este acum disponibil gratuit pentru o perioadă limitată. Acesta permite crearea de clipuri scurte, deschizând noi posibilități creative pentru utilizatorii obișnuiți și profesioniști.

