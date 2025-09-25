Google Maps a „dat cu bâta în baltă”. Eroarea legată de limita de viteză care a dus la amenzi în trafic pentru șoferi

Un consilier local dintr-o localitate irlandeză a atras atenția că Google Maps afișează limite de viteză diferite față de cele reale de pe drumuri, ceea ce face ca mulți șoferi să fie surprinși de radare, deși, aparent, nu este vina lor.

Probleme neobișnuite au apărut pe drumurile din comitatul Laois, Irlanda, după ce mai mulți șoferi au fost amendați pentru viteză, deși susțin că respectau limitele afișate pe sistemele de navigație din mașini, scrie Ireland Live.

Consilierul independent Aisling Moran a ridicat problema în cadrul ședinței lunare a districtului municipal Portarlington–Graiguecullen, avertizând că diferențele dintre datele Google Maps și semnele rutiere reale pot crea confuzie majoră.

Limite schimbate, dar neactualizate pe hărți

Consilierul Moran a explicat că a cerut amplasarea unei mașini radar pe un drum unde s-au produs mai multe accidente.

Spre surprinderea autorităților, aproape fiecare șofer verificat a fost prins depășind viteza legală, însă toți rulau sub 80 km/h.

Problema este că, în februarie 2025, limitele de viteză pe numeroase drumuri locale au fost reduse de la 80 km/h la 60 km/h, ca parte a unui program național de siguranță rutieră.

„Șoferii erau convinși că limita este încă de 80 km/h, pentru că asta le arăta atât Google Maps, cât și sistemele integrate ale mașinilor lor. Mulți au fost surprinși când au primit amenzi”, a declarat Moran.

Ea a adăugat că pe Barrowhouse Road, una dintre arterele intens circulate, scăderea limitei face ca drumul dintre Athy și Carlow să dureze semnificativ mai mult.

Mai mult, consilierul a mai spus că inclusiv mașina sa, un model relativ nou, indică în bord limita de 80 km/h, ceea ce confirmă că datele nu au fost actualizate.

În opinia sa, în lipsa semnalizării clare, autoritățile ar trebui să manifeste o anumită indulgență față de șoferii prinși în această situație.

Autoritățile locale promit verificări și noi semne de circulație

În urma discuțiilor, inginerul executiv Tom Drennan a prezentat un răspuns oficial din partea echipei de proiectare rutieră.

Acesta a precizat că instituția va contacta Oficiul de Management Rutier (RMO) pentru a obține sprijin în rezolvarea problemei și va realiza o evaluare internă a rețelei de semnalizare existentă.

„Se va face o analiză a situației și, în funcție de finanțare, vom monta semne suplimentare pentru a evita astfel de confuzii”, a declarat Drennan.

Consilierul Moran insistă însă că este nevoie de acțiuni rapide, deoarece numeroși șoferi din Laois riscă să fie sancționați pe nedrept.

Ea a propus montarea de indicatoare clare la intersecții, pentru a marca schimbările de limită de viteză și pentru a preveni cazurile în care șoferii se bazează exclusiv pe datele din aplicațiile de navigație.

Situația din Laois scoate în evidență o problemă mai adâncă legată de sincronizarea dintre schimbările de infrastructură rutieră și actualizarea platformelor digitale precum Google Maps.

Până la remedierea completă a neconcordanțelor, șoferii sunt sfătuiți să acorde prioritate semnelor rutiere fizice, care rămân singurele surse oficiale privind limitele de viteză.