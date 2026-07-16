Un truc simplu face Google Maps mult mai plăcut de folosit

Cum oprești videoclipurile care pornesc automat în Google Maps

Atunci când cauți un restaurant, o cafenea sau un magazin în Google Maps, aplicația afișează fotografii, recenzii și, dacă sunt disponibile, videoclipuri încărcate de utilizatori. În mod implicit, aceste clipuri încep să ruleze automat imediat ce deschizi pagina locației.

Deși funcția poate fi utilă pentru a vedea rapid cum arată un loc, ea poate deveni o sursă de distragere, mai ales atunci când folosești telefonul în mașină sau când asculți muzică ori un podcast.

Pentru a dezactiva redarea automată, urmează acești pași:

deschide Google Maps;

apasă pe fotografia de profil din colțul din dreapta sus;

intră în Settings;

accesează App and display;

selectează Autoplay video previews;

alege Off.

Există și o variantă intermediară, care permite redarea automată doar atunci când telefonul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Merită să schimbi această setare? Sigur că da!

Dezactivarea videoclipurilor nu doar că reduce distragerile, dar face și aplicația mai ușor de folosit pe ecranele mici. În loc ca un clip să ocupe o parte importantă din interfață, vei vedea doar o miniatură și un buton de redare, iar alegerea îți aparține.

Unii utilizatori preferă chiar să folosească Google Maps doar pentru căutarea adreselor și navigație, fără elemente multimedia care pot încărca inutil aplicația. În plus, redarea automată poate consuma trafic de date și baterie, aspect important atunci când ești plecat pentru perioade mai lungi.

Google, de altfel, oferă deja suficiente opțiuni de personalizare pentru ca tu să le folosești, iar ajustarea acestor setări poate transforma experiența de utilizare într-una mult mai plăcută. Chiar dacă este o modificare minoră, diferența se simte imediat, mai ales pentru cei care folosesc zilnic aplicația.