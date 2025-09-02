Google lansează un laborator virtual care poate anticipa uraganele cu două săptămâni înainte

Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!". Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025
de Ozana Mazilu

Google aduce o inovație majoră în domeniul prognozelor meteo prin lansarea platformei Weather Lab, un laborator virtual dezvoltat de echipele DeepMind și Google Research. Proiectul folosește inteligența artificială pentru a simula și anticipa formarea cicloanelor tropicale, reușind să „vadă” posibilele uragane chiar și cu 15 zile înainte de apariția lor. Noul sistem promite să ofere sprijin vital centrelor meteorologice din întreaga lume, contribuind la reducerea pierderilor umane și materiale generate de aceste fenomene extreme.

Weather Lab se bazează pe rețele neurale stocastice, capabile să ruleze până la 50 de scenarii distincte pentru fiecare ciclon tropical. Practic, tehnologia simulează multiple posibilități de evoluție, luând în calcul variațiile atmosferice care pot influența radical intensitatea și direcția furtunii.

Platforma este accesibilă direct din browser și oferă o interfață prietenoasă, destinată atât specialiștilor, cât și cercetătorilor. Utilizatorii au la dispoziție date istorice despre uragane, predicții de arhivă și simulări în timp real, ceea ce face din Weather Lab un instrument valoros pentru analiza comparativă.

Testele desfășurate pe cicloanele din Atlantic și Pacificul de Est în perioada 2023–2024 confirmă potențialul platformei. Modelul AI dezvoltat de Google a demonstrat o precizie mai mare decât cea a metodelor tradiționale, reducând cu aproximativ 140 de kilometri eroarea în estimarea traiectoriei comparativ cu centrul european ECMWF, una dintre cele mai reputate instituții de prognoză meteo la nivel mondial.

Impactul uraganelor și importanța unor predicții mai precise

Cicloanele tropicale – denumite uragane în Oceanul Atlantic și taifunuri în Pacific – se numără printre cele mai devastatoare fenomene naturale. În ultimele cinci decenii, ele au provocat pagube economice evaluate la peste 1,4 trilioane de dolari și au dus la pierderea a mii de vieți omenești.

Dificultatea prognozării acestor furtuni vine din faptul că modificări aparent minore ale temperaturii oceanului, umidității sau presiunii atmosferice pot schimba dramatic traseul și intensitatea lor. Chiar și diferențe de câteva ore în estimarea momentului în care uraganul atinge uscatul pot face diferența dintre o evacuare reușită și o catastrofă umană.

Prin posibilitatea de a oferi previziuni cu până la două săptămâni înainte, Weather Lab ar putea deveni un instrument esențial pentru guverne, organizații de protecție civilă și comunitățile vulnerabile. Mai mult timp pentru pregătiri înseamnă mai multe vieți salvate și o mai bună protejare a infrastructurii critice.

O nouă eră a prognozelor meteo bazate pe inteligență artificială

Lansarea Weather Lab marchează un moment de cotitură în domeniul meteorologiei. Dacă până acum modelele numerice clasice se bazau pe calcule extrem de complexe, dar limitate de capacitatea de procesare, inteligența artificială aduce o abordare flexibilă, capabilă să integreze volume uriașe de date și să genereze rapid scenarii alternative.

Pentru cercetători, platforma Google oferă și un avantaj suplimentar: accesul la predicții de arhivă și la un set extins de date istorice. Acest lucru le permite să analizeze modul în care furtunile trecute ar fi putut fi anticipate mai bine și să dezvolte noi strategii de răspuns.

Pe termen lung, specialiștii consideră că AI-ul va transforma fundamental modul în care omenirea înțelege și se pregătește pentru dezastrele naturale. De la uragane la inundații și incendii forestiere, modelele predictive bazate pe învățare automată ar putea deveni standardul global în gestionarea riscurilor climatice.

Weather Lab nu este doar o platformă experimentală, ci o dovadă că inteligența artificială poate avea un impact direct asupra siguranței oamenilor. Cu fiecare prognoză mai precisă, comunitățile vulnerabile primesc un timp prețios pentru a se proteja. În fața unei lumi tot mai afectate de schimbările climatice, instrumente precum cel lansat de Google ar putea face diferența între tragedie și prevenție.

