Vântul a bătut cu puterea unui uragan. Județul în care meteorologii au emis cod roșu. Cum va fi vremea zilele următoare

Sudul României a fost lovit vineri de rafale violente de vânt, iar în unele zone situația a devenit critica. În județul Hunedoara, meteorologii au emis un cod roșu de vânt, după ce s-au înregistrat rafale care au atins viteze similare celor dintr-un uragan – 140 de kilometri pe ora.

O femeie rănită în București

În Capitala, vântul puternic a provocat mai multe incidente. O tânără care se plimba în apropierea Teatrului Bulandra a fost lovita în cap de o bucata de tencuiala desprinsa dintr-o clădire. A fost transportata de urgenta la Spitalul Universitar cu un traumatism cranian ușor, iar din fericire, nu a fost nevoie de internare. Totuși, autoritățile verifica daca administrația teatrului a respectat obligațiile legale privind întreținerea clădirii. În caz contrar, pot fi aplicate sancțiuni.

Pagubele nu s-au oprit aici. În alta zona a orașului, o ramura groasa, desprinsa dintr-un copac afectat de putregai, s-a prăbușit peste o mașină parcata și a avariat și un stâlp de iluminat public. În București, zeci de echipe de intervenție au fost chemate în diverse puncte pentru a degaja carosabilul și trotuarele de arborii căzuți.

Rafale extreme și praf saharian peste România

Conform autorităților, vijelia a afectat 16 localități din 7 județe. În multe locuri, vântul a rupt stâlpi de curent, a doborât copaci și a smuls bucăți de acoperișuri.

Un localnic din zona afectata declara: „Când am ajuns acasă, am găsit un copac căzut peste doua mașini. Una a scapăt cu zgârieturi, dar cealaltă are ușile și oglinda din partea dreapta complet distruse.”

În orașele Slatina și Caracal, acoperișurile mai multor clădiri au fost parțial distruse. În zonele montane din Hunedoara și Caras-Severin, la altitudini de peste 1.800 de metri, vântul a atins intensități record, comparabile cu cele ale unui uragan.

Pe lângă rafalele extreme, vântul a adus și praf roșiatic saharian, care s-a depus în strat fin pe mașini, geamuri și suprafețe exterioare din mai multe zone ale tarii.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi scăzute și ploi în toată țara

Vremea se anunță schimbătoare în următoarea perioadă, cu temperaturi mai scăzute decât normalul și precipitații frecvente în majoritatea regiunilor. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), intervalul 31 martie – 28 aprilie 2025 va fi marcat de instabilitate atmosferică, în special în zonele sudice și estice ale țării. În zonele montane înalte, la peste 2.000 de metri altitudine, sunt așteptate ninsori.

Săptămâna 31 martie – 6 aprilie 2025

Valorile termice vor fi în linie cu mediile climatologice specifice acestei perioade în toate regiunile. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal în sudul și estul țării, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de apă vor fi sub media obișnuită.

Săptămâna 7 – 13 aprilie 2025

Temperatura medie a aerului va fi ușor mai scăzută față de valorile normale pentru această perioadă. Ploile vor fi în limite obișnuite în cea mai mare parte a țării, cu posibile depășiri în zonele montane din sud-vestul teritoriului.

Săptămâna 14 – 20 aprilie 2025

Meteorologii estimează că temperaturile se vor apropia de normele climatologice ale lunii aprilie în toate regiunile. Regimul pluviometric va rămâne stabil, cu cantități de precipitații apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Săptămâna 21 – 27 aprilie 2025

Ultima săptămână din intervalul analizat va aduce temperaturi în jurul valorilor climatice normale pentru această perioadă din an, în întreaga țară. Precipitațiile se vor încadra în limitele obișnuite, fără variații semnificative.