Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
11 sept. 2025 | 09:02
de Iulia Kelt

Google își recunoaște înfrângerea. Ce se întâmplă cu web-ul, cine este de vină pentru această situație

TEHNOLOGIE
Google își recunoaște înfrângerea. Ce se întâmplă cu web-ul, cine este de vină pentru această situație
Google își recunoaște înfrângerea / Foto:

Google a admis recent că web-ul deschis se află într-un proces accelerat de degradare, o schimbare majoră de poziție față de declarațiile anterioare în care compania susținea că ecosistemul online este „în plină dezvoltare”.

Declarația a apărut în documente depuse înaintea unui proces antitrust din Washington, în care gigantul tehnologic încearcă să convingă autoritățile să nu-i fragmenteze divizia de publicitate online, scrie Futurism.

Ce argumente are Google în fața proceselor antitrust

Google a susținut că o eventuală separare a acestei activități ar accelera prăbușirea web-ului deschis, afectând publicațiile digitale dependente de veniturile din reclame.

Această poziție este considerată paradoxală, având în vedere că Google a fost acuzat în repetate rânduri de practici anticoncurențiale și de consolidarea unei influențe excesive asupra infrastructurii digitale globale.

În ultimele luni, compania a pierdut mai multe procese majore: în 2024, Departamentul de Justiție al SUA a demonstrat că Google a monopolizat sectorul publicității digitale, iar un judecător federal a stabilit că firma a profitat ilegal de poziția sa dominantă pentru a limita inovația și a elimina concurența.

În replică, un purtător de cuvânt al companiei a declarat că afirmația privind „declinul rapid” a fost scoasă din context și că intenția era doar de a evidenția creșterea investițiilor în formate publicitare alternative, precum televiziunea conectată sau platformele de retail, în detrimentul reclamelor tradiționale din mediul deschis.

Impactul AI și câteva detalii despre scăderea calității rezultatelor de căutare

Dincolo de disputele juridice, realitatea resimțită de editorii online este tot mai dură. Mulți dintre ei au văzut cum traficul le-a scăzut brusc, iar veniturile din publicitate au fost afectate de schimbările de algoritm ale Google.

În plus, integrarea funcțiilor AI în motorul de căutare a redus interesul utilizatorilor de a accesa direct site-urile, aceștia preferând să consulte rezumatele generate automat.

Deși directorul general Sundar Pichai a afirmat că noile instrumente trimit trafic către un număr mai mare de surse, cercetările arată că utilizatorii interacționează mult mai puțin cu site-urile propriu-zise atunci când primesc răspunsuri sintetizate direct în rezultate.

În același timp, specialiștii atrag atenția că proliferarea conținutului de slabă calitate, produs de AI și optimizat pentru a urca artificial în clasamente, erodează încrederea în motorul de căutare.

Astfel, Google se află într-o poziție dificilă: pe de o parte, compania a contribuit decisiv la modelarea internetului modern; pe de altă parte, integrarea accelerată a AI și dominația sa pe piața publicității online pun în pericol chiar fundamentul web-ului deschis, pe care l-a susținut cândva.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
