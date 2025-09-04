Google vine cu o lovitură majoră pentru utilizatorii de Android. Nu mai instalezi ce vrei și de unde vrei pe propriul telefon

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Android-ului a fost, dintotdeauna, libertatea. Puteai instala aplicații din Play Store, dar și din alte surse, prin așa-numitul sideloading. Această deschidere față de ecosistemul Apple a fost văzută ca un semn de flexibilitate și control pentru utilizatori. Totuși, Google schimbă regulile jocului și anunță cea mai dură restricție de până acum: aplicațiile necertificate și fără dezvoltatori verificați nu vor mai putea fi instalate pe telefoanele Android.

Decizia este prezentată ca o măsură de securitate, menită să reducă riscurile de malware și fraude. Însă pentru mulți utilizatori și dezvoltatori independenți, noua regulă seamănă mai mult cu o îngrădire a libertății de a alege.

De ce introduce Google această restricție

Conform datelor oficiale, aplicațiile instalate din surse externe Play Store au șanse de 50 de ori mai mari să conțină malware. Google susține că, după ce a obligat dezvoltatorii din Play Store să își verifice identitatea în 2023, numărul aplicațiilor malițioase și al fraudelor a scăzut semnificativ.

Pe același model, compania extinde acum procedura de verificare și pentru aplicațiile distribuite din afara magazinului oficial. Practic, orice dezvoltator care vrea să ofere aplicații Android, indiferent de platformă, va trebui să treacă printr-un proces de validare. Identitatea lor va fi confirmată, iar aplicația va fi înregistrată cu nume de pachet și chei de semnătură.

Google descrie acest proces ca o verificare de tip „control la aeroport”: fără un „act de identitate” valid, aplicația nu trece de poarta de instalare.

Cum și când se aplică noile reguli

Planul Google este unul etapizat. Din octombrie 2025 începe testarea sistemului, în martie 2026 dezvoltatorii vor putea folosi noul Android Developer Console pentru verificare, iar din septembrie 2026 regula se aplică inițial în Brazilia, Indonezia, Singapore și Thailanda. Ținta finală este extinderea globală până în 2027.

În practică, aproape toate telefoanele Android vor fi afectate, cu excepția celor care rulează versiuni fără serviciile Google – un segment extrem de mic, mai ales în afara Chinei.

Momentan, Google nu a explicat exact ce se întâmplă dacă încerci să instalezi o aplicație nevalidată. Cel mai probabil, telefoanele vor primi prin Play Services un fel de listă albă cu aplicații permise, iar orice aplicație „din afara regulilor” va fi blocată automat.

Între securitate și control

Pe de o parte, e clar că amenințările cibernetice sunt reale și că Google are motive să limiteze accesul aplicațiilor suspecte. Cele mai grave atacuri asupra Android au venit, istoric, din surse externe Play Store.

Pe de altă parte, această schimbare ridică întrebări despre cât de deschis mai este Android. Dacă fiecare aplicație trebuie să treacă printr-un proces controlat de Google, chiar și atunci când nu e distribuită prin Play Store, atunci libertatea utilizatorilor de a alege se restrânge considerabil.

Criticii spun că decizia ar putea fi mai degrabă o modalitate de a păstra controlul asupra ecosistemului Android, mai ales în contextul procesului antitrust cu Epic Games, care ar putea obliga compania să deschidă Play Store-ul către alte magazine de aplicații. Într-un astfel de scenariu, verificarea universală a dezvoltatorilor ar menține Google în poziția de „paznic al porții”.

Concluzie – un compromis între libertate și securitate

Decizia Google marchează o schimbare de paradigmă pentru Android. Libertatea aproape totală a utilizatorilor dispare treptat, fiind înlocuită cu un sistem de verificări menite să sporească securitatea, dar și să reducă opțiunile.

Pentru utilizatorii care apreciau Android tocmai pentru flexibilitatea lui, această veste poate părea o lovitură dură. Pentru alții, mai puțin interesați de surse externe de aplicații, schimbarea ar putea aduce mai multă liniște și protecție.

Rămâne de văzut dacă, în anii următori, Android va mai putea fi considerat un sistem „deschis” sau dacă, încet-încet, se va apropia de modelul restrictiv al Apple.