Google introduce funcția „Preferred Sources” pentru selectarea surselor preferate de știri. Cum vrea gigantul să te ajute după ce te-a încurcat?

Google a anunțat lansarea unei noi funcții denumite „Preferred Sources”, care le dă voie utilizatorilor să își aleagă sursele preferate de știri pentru a fi afișate prioritar în fluxul personalizat din rezultatele de căutare.

Decizia vine într-un context în care compania este criticată pentru calitatea scăzută a rezultatelor afișate, afectată de reclame sponsorizate, manipulări SEO și conținut generat automat cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce duce la scăderea traficului pe multe site-uri.

Funcția este deja disponibilă pentru o parte dintre utilizatorii din Statele Unite și India și va fi implementată treptat inclusiv la noi, în România.

Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot selecta publicații naționale, ziare locale sau bloguri de nișă, iar Google va afișa mai multe articole de la aceste surse în secțiunea Top Stories și într-o nouă zonă intitulată „From your sources”.

Cum funcționează noua opțiune de la Google, menită să spele rușinea gigantului

Cei care pot folosi funcția vor vedea o pictogramă specială lângă secțiunea Top Stories atunci când efectuează o căutare. Prin accesarea acesteia, utilizatorii pot căuta numele publicațiilor dorite și le pot adăuga în lista de surse preferate.

Nu există o limită pentru numărul de surse ce pot fi selectate, ceea ce înseamnă că feed-ul personalizat poate include atât surse consacrate, cât și publicații mai mici.

În plus, Google pune la dispoziția editorilor un buton „Add as a preferred source on Google” pentru a încuraja cititorii să adauge publicația respectivă în lista lor.

Strategia cu pricina este menită să ajute publicațiile să își păstreze traficul venit din căutările Google, într-o perioadă în care multe raportează scăderi semnificative ale vizitelor provenite din motorul de căutare.

Reacții și implicații

Compania respinge ideea că introducerea AI și a rezumatelor automate ar fi redus traficul către site-urile de știri, în ciuda plângerilor venite din partea unor publicații importante.

Mai mult decât atât, Google neagă că rezultatele sale sunt afectate semnificativ de manipulări SEO sau de algoritmii proprii.

Totuși, noua funcție poate fi interpretată ca o recunoaștere implicită a faptului că mulți utilizatori nu mai consideră rezultatele căutărilor suficient de relevante.

Rămâne însă de văzut dacă această personalizare va îmbunătăți experiența de căutare sau, dimpotrivă, va accentua tendința utilizatorilor de a-și confirma propriile opinii prin selectarea exclusivă a surselor care le împărtășesc perspectiva.