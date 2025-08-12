Perplexity vrea să cumpere browserul Chrome de la Google „pe bani fără număr”, dar există un mare dar

Perplexity, compania americană specializată în inteligență artificială, a făcut o propunere neașteptată: să cumpere browserul Chrome de la Google pentru 34,5 miliarde de dolari. Deși gigantul tech nu și-a anunțat intenția de a vinde, contextul juridic actual ar putea deschide o fereastră de oportunitate pentru o tranzacție istorică.

O ofertă colosală, dar fără garanții

Conform informațiilor publicate de Wall Street Journal, Perplexity a transmis o scrisoare direct către Sundar Pichai, CEO-ul Alphabet, în care își motivează oferta ca fiind „în interesul public” și menită să rezolve o eventuală măsură anticoncurențială împotriva Google.

În prezent, compania condusă de Pichai este sub presiune, după ce a fost găsită vinovată pentru abuz de poziție dominantă pe piața motoarelor de căutare. În iulie 2025, Chrome deținea aproape 68% din cota globală de piață, urmat de Safari cu 16%. Această dominanță a stârnit interesul și altor giganți, precum OpenAI, care în aprilie și-a exprimat dorința de a cumpăra browserul.

Perplexity promite că, în cazul unui eventual acord, Google va rămâne motorul de căutare implicit, iar proiectul open-source Chromium va fi menținut. Cu toate acestea, Google nu a dat niciun semn că ar lua în considerare o vânzare.

Un plan ambițios pentru o IA care nu a prins la public

Pentru Perplexity, preluarea Chrome ar putea însemna un salt major în adopția serviciilor sale. Spre deosebire de alți rivali, compania dorește să dezvolte o inteligență artificială cât mai apropiată de un motor de căutare tradițional, și nu de un chatbot conversațional.

Însă, în prezent, performanțele sale pe piață sunt modeste: în mai 2025, Perplexity avea 18,5 milioane de utilizatori unici, de 22 de ori mai puțin decât ChatGPT, potrivit We Are Social. În plus, imaginea companiei a fost afectată de controverse legate de colectarea ilegală de date, inclusiv prin exploatarea unor funcționalități din Chrome pentru a accesa conținut protejat al site-urilor.

Chiar și așa, Perplexity continuă să încheie parteneriate, cel mai recent fiind cu rețeaua socială pro-Trump, Truth Social, pentru integrarea unui asistent AI. Dar relația este deja tensionată, după ce inteligența artificială s-a dovedit critică față de Donald Trump, proprietarul platformei.