Google, instrumentul perfect de manipulare și cenzură al guvernelor autoritare. Investigația care îți schimbă părerea despre motorul de căutare ”democratic”

O investigație realizată de The Observer scoate la iveală un aspect mai puțin cunoscut despre Google: implicarea sa activă în eliminarea conținutului considerat „sensibil” la cererea guvernelor din întreaga lume. În timp ce compania pretinde că promovează transparența și accesul liber la informație, realitatea arată că motorul de căutare și platformele asociate – YouTube, Google Drive și Chrome – sunt folosite pentru a restricționa conținut critic față de regimuri politice autoritare.

Începând din 2011, Google a colaborat cu administrațiile a peste 150 de state pentru a șterge conținut online. De la regimuri democratice până la dictaturi sancționate internațional, compania a răspuns cererilor de eliminare din partea unor entități precum Partidul Comunist Chinez, Kremlinul, poliția talibană din Afganistan și diverse structuri militare.

5,6 milioane de elemente de conținut eliminate la cererea guvernelor

Datele furnizate chiar de Google arată că 5,6 milioane de materiale online au fost „marcate pentru eliminare” ca urmare a cererilor guvernamentale. Raportul de transparență al companiei, actualizat la fiecare șase luni, confirmă o creștere explozivă a cenzurii online, iar experții avertizează că Google joacă un rol tot mai mare în controlul fluxului de informații la nivel global.

În mod oficial, Google susține că elimină conținutul doar în cazurile în care acesta încalcă drepturile de autor, dreptul la confidențialitate, regulile privind defăimarea sau politicile interne ale companiei. Totuși, investigația The Observer, citată de The Guardian, a scos la iveală o serie de practici netransparente, care ridică semne de întrebare despre rolul real al Google în susținerea propagandei de stat în anumite țări.

Rusia și China, cei mai mari „clienți” ai cenzurii Google

În ultimii patru ani, peste 60% din cererile de eliminare a conținutului adresate Google au venit din Rusia. Serviciul Roskomnadzor, agenția oficială de cenzură a Kremlinului, colaborează frecvent cu gigantul american pentru a restricționa accesul la materiale considerate incomode pentru regimul lui Vladimir Putin.

Printre conținuturile eliminate de Google la cererea autorităților ruse se numără:

Videoclipuri YouTube despre corupția politicienilor ruși

Postări pe platforma Blogger critice față de istoria și politica militară a Rusiei

Imagini ale protestatarilor ucraineni arzând steagul Rusiei

Mesaje de susținere pentru Aleksei Navalnîi și apeluri la proteste împotriva regimului Putin

În timpul alegerilor parlamentare din Rusia din 2021, Google a eliminat inclusiv aplicația Smart Voting, creată de echipa lui Navalnîi pentru a ajuta alegătorii să voteze strategic împotriva partidului lui Putin.

Situația este similară în China, unde Ministerul Securității Publice a cerut eliminarea a peste 200 de videoclipuri de pe YouTube care conțineau acuzații de corupție împotriva regimului de la Beijing. Google a fost acuzată că a sprijinit represiunea digitală a Partidului Comunist, eliminând și profiluri online care imitau liderii politici chinezi pentru a ocoli cenzura.

Google, partener al talibanilor și al regimurilor represive

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale investigației este colaborarea Google cu poliția talibană din Afganistan. În 2023, compania a primit 19 solicitări oficiale din partea autorităților afgane, un număr în creștere cu 180% față de anul precedent. Deși Google nu a oferit detalii despre materialele eliminate, se știe că talibanii au introdus noi legi împotriva „defăimării guvernului”, iar eliminările ar putea avea legătură cu acest tip de conținut.

De asemenea, Google a fost acuzată că a acceptat cereri de eliminare venite din Iran, sub conducerea Ayatollahului Ali Khamenei. În 2016, guvernul iranian a cerut eliminarea a patru materiale considerate „hărțuitoare”, însă Google nu a precizat dacă a dat curs cererii.

Google controlează fluxul de informații globale fără reglementare externă

Cercetătorii în domeniul drepturilor digitale susțin că Google are o influență uriașă asupra accesului la informație, dar operează într-un vid de reglementare. „Google decide singur ce conținut rămâne online și ce dispare, iar acest lucru ridică probleme serioase despre libertatea de exprimare și dreptul publicului la informație”, avertizează Harriet Moynihan, cercetătoare la Chatham House.

Criticii susțin că, deși Google publică Raportul de Transparență, datele oferite sunt incomplete. Compania preferă să evidențieze cazurile în care a refuzat cereri de eliminare, dar nu oferă detalii despre solicitările pe care le-a acceptat. În plus, Google nu explică ce criterii folosește pentru a decide ce conținut elimină și ce lasă online.

SUA, printre cei mai mari solicitanți de cenzură

Surprinzător, și guvernul american a adresat peste 12.000 de solicitări de eliminare de conținut din 2011 până în prezent. Majoritatea acestor cereri au fost clasificate drept „conform legilor privind confidențialitatea și securitatea națională”, însă Google a făcut publice detalii despre mai puțin de 40 dintre ele.

În raportul său oficial, Google recunoaște că „guvernele încearcă adesea să elimine conținut politic sub pretextul protejării drepturilor de autor sau al combaterii dezinformării”. Cu toate acestea, compania susține că analizează fiecare cerere înainte de a lua o decizie.

Rusia a amendat Google cu 20 de decilioane de dolari pentru restricționarea propagandei

Google a avut și conflicte cu Rusia din cauza cenzurii, iar în octombrie 2023, o instanță rusă a amendat compania cu o sumă record de 20 de decilioane de dolari – o valoare astronomică ce depășește PIB-ul global. Motivul? Google a restricționat accesul la canalele media de stat rusești pe YouTube.

Cu toate acestea, Rusia continuă să solicite cenzura anumitor materiale online. În 2024, Kremlinul a cerut eliminarea a peste 600 de linkuri despre președintele chinez Xi Jinping, inclusiv pagini Wikipedia și articole din The Economist și The New York Times. Google a refuzat cererea, dar cazul demonstrează cât de intens este controlul asupra informațiilor în era digitală.

Concluzie: Google, de la gardian al informației la instrument al cenzurii

Investigația The Observer demonstrează că Google, motorul de căutare considerat un simbol al accesului la informație, joacă un rol activ în cenzurarea conținutului la cererea guvernelor. Indiferent dacă este vorba de Rusia, China, Iran sau Statele Unite, compania decide în mod opac ce informații sunt accesibile publicului și ce materiale sunt șterse.

Cu o influență globală masivă și fără o reglementare externă clară, Google riscă să devină un instrument de manipulare și cenzură, în locul unei platforme care sprijină libertatea de exprimare.