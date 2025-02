Google instalează în secret un sistem care îți scanează pozele – cum îl poți opri

Google se află într-un nou scandal legat de confidențialitate, după ce s-a descoperit că a instalat pe telefoanele Android un sistem numit SafetyCore, care poate scana imaginile din dispozitiv fără ca utilizatorii să fi fost informați. Deși compania susține că acest sistem este menit să îmbunătățească siguranța utilizatorilor și că procesarea se face strict pe dispozitiv, lipsa transparenței ridică semne de întrebare.

SafetyCore este o componentă software care permite scanarea conținutului de pe telefon pentru a identifica mesaje, imagini sau alte elemente considerate sensibile. Potrivit Google, acest sistem este gândit pentru a proteja utilizatorii de conținut dăunător, precum spam-ul, escrocheriile sau materialele inadecvate. Spre deosebire de alte tehnologii similare, SafetyCore nu trimite date către serverele Google, funcționând exclusiv pe dispozitiv.

Cu toate acestea, problema principală nu este funcționalitatea sa, ci lipsa unei notificări clare către utilizatori. Multe persoane au descoperit această funcție abia după ce SafetyCore era deja activ pe telefoanele lor. Potrivit ZDNet, dacă ai un dispozitiv Android lansat recent sau ai făcut o actualizare software după luna octombrie 2023, ai deja SafetyCore instalat.

Această abordare amintește de recenta controversă legată de Apple, când s-a aflat că iOS scana fotografiile utilizatorilor pentru a recunoaște obiective turistice, fără ca acest lucru să fi fost clar anunțat. Deși ambele companii susțin că tehnologiile lor sunt sigure și respectă intimitatea utilizatorilor, secretomania cu care sunt introduse astfel de funcții ridică îngrijorări.

Un alt aspect criticat de experții în securitate este faptul că SafetyCore nu este open-source, ceea ce înseamnă că nimeni din afara Google nu poate verifica exact ce face acest sistem. Dezvoltatorii de la GrapheneOS, o versiune securizată de Android, au confirmat că SafetyCore nu trimite date către Google, dar au subliniat că ar fi fost mai bine dacă sistemul ar fi fost open-source, permițând astfel o transparență mai mare.

Această lipsă de transparență duce la speculații și temeri legate de utilizarea SafetyCore. Unii utilizatori de pe forumuri tehnice au catalogat aplicația drept „spyware”, susținând că aceasta ar putea colecta date precum istoricul apelurilor, lista contactelor sau locația. Deși Google neagă aceste acuzații și insistă că SafetyCore este doar un mecanism de securitate local, reputația companiei privind colectarea datelor nu ajută la câștigarea încrederii utilizatorilor.

What is going on here @Google? https://t.co/VGZTGXLded

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 24, 2025