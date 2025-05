Google AI Overviews trăiește în trecut, ca noi toți, de altfel. În ce an crede că suntem, de fapt?

La peste un an de la lansarea funcției AI Overviews, Google continuă să afișeze rezultate generate eronat, în ciuda miliardelor de utilizatori activi lunar.

Într-un caz relativ recent, utilizatorii au constatat că sistemul AI susține cu încredere că nu suntem încă în anul 2025. Dar nu condamnăm, ni se întâmplă și nouă, nu?

Google AI Overviews, această mașină a timpului fără voia ei

Întrebarea „Is it 2025?” (Este încă 2025?) a generat, de mai multe ori, același răspuns greșit: „No, it is not 2025” – „Nu, nu este 2025”, scrie publicația WIRED.

Un jurnalist Wired a testat personal acest comportament, pe 29 mai 2025, și a obținut trei variante ale răspunsului, toate pornind de la aceeași afirmație falsă: că anul în curs este încă 2024.

În unele cazuri, AI-ul oferea și o dată exactă greșită, 28 mai 2024, sau explicații halucinante, precum: „Pentru unele locații de pe glob, precum Kiribati, Noua Zeelandă sau unele părți ale Rusiei și Australiei, este 2025, dar nu peste tot pe Pământ”.

Într-un alt caz, AI Overview afirma că „nu este 2025”, dar în aceeași frază preciza că în San Francisco, CA, „este 29 mai 2025”.

Pe lângă contradicția logică evidentă, includerea codului poștal al utilizatorului în rezultatul afișat a ridicat întrebări privind nivelul de personalizare și potențialele riscuri de confidențialitate.

Google nu a oferit încă un comentariu oficial cu privire la această eroare

Totuși, la scurt timp după lansarea inițială a funcției AI Overviews, Liz Reid, șefa diviziei Search, recunoștea într-un articol pe blogul companiei că unele rezultate pot fi greșite și că utilizatorii experimentează cu interogări menite să inducă erori.

Toate rezultatele AI sunt însoțite de un avertisment vizibil: „AI Overviews may not be accurate”.

AI Mode știe anul corect, dar AI Overviews rămâne cu probleme

La Google I/O 2025, compania a prezentat AI Mode, o funcție chatbot dedicată interogărilor mai complexe. În testele realizate, acest nou mod a oferit răspunsul corect privind anul, un detaliu de bază, dar esențial.

Însă, până când toate funcțiile de căutare AI se vor alinia în acuratețea răspunsurilor, utilizatorii trebuie să rămână vigilenți.

Incidentul este, fără niciun dubiu, un exemplu clar al limitărilor actuale ale modelelor lingvistice generative. Deși oferă adesea rezultate utile, ele nu sunt infailibile. Într-un mediu digital dominat de automatizare, scepticismul rămâne o necesitate.