Google, acuzată oficial în UE: rezumatul AI din căutări lovește dur presa independentă

Google se confruntă cu o nouă plângere oficială în fața Comisiei Europene, iar miza e uriașă: funcția AI Overviews din căutările online, care oferă utilizatorilor un rezumat generat de inteligența artificială, direct în pagina de rezultate. Un grup de publisheri independenți a depus o plângere antitrust, susținând că această practică le distruge veniturile, le reduce drastic traficul și le pune în pericol chiar existența.

Funcția AI Overviews, implementată deja în peste 100 de țări, este privită de Google ca un pas strategic major în integrarea inteligenței artificiale în căutările online. Din mai 2025, compania a început să adauge inclusiv reclame în aceste rezumate AI, ceea ce a amplificat și mai mult nemulțumirile celor care produc conținut original, scrie Reuters.

Publicațiile independente susțin că Google folosește conținutul lor fără consimțământ, ba chiar mai mult: nu există opțiunea de a se retrage din acest proces fără a fi penalizați. Dacă refuză indexarea pentru AI, dispar și din rezultatele standard de căutare. E o dilemă toxică – fie „hrănesc” AI-ul Google cu materialul lor jurnalistic, fie devin invizibili online.

Plângere oficială în UE și în Marea Britanie: „E un abuz de poziție dominantă”

Potrivit documentului trimis pe 30 iunie 2025, Google este acuzată că abuzează de poziția sa dominantă pe piața motoarelor de căutare pentru a-și promova propriul conținut generat de AI în detrimentul publisherilor reali. Aceștia susțin că pierd semnificativ din cititori, vizitatori și implicit venituri, pentru că utilizatorii nu mai ajung să dea click pe articolele originale. Tot ce au nevoie află, aparent, din rezumatul AI afișat de Google în partea de sus a paginii.

Mai mult, publisherii nu sunt menționați, citați sau recompensați. Conținutul este rescris automat, într-un stil generic, fără a fi evident cine este sursa. E ca și cum ai da bacalaureatul copiind răspunsurile de pe altă foaie – și tot tu ai lua nota 10.

Plângerea a fost semnată și de organizații precum Foxglove Legal din Marea Britanie și The Movement for an Open Web, iar acestea cer o măsură intermediară urgentă: suspendarea funcției AI Overviews până când se stabilesc reguli clare pentru protejarea presei independente.

Potrivit Rosa Curling, co-director Foxglove, situația este „existențială” pentru jurnaliști: „Google subminează nu doar conținutul, ci chiar capacitatea publisherilor de a mai concura în piață.”

Ce spune Google și de ce lupta e departe de final

Google, pe de altă parte, neagă acuzațiile și susține că oferă miliarde de clickuri zilnic către site-uri, deci contribuie la vizibilitatea conținutului. Reprezentanții companiei spun că AI Overviews ajută utilizatorii să pună întrebări mai bune și le oferă ocazia de a descoperi conținut nou și relevant.

În plus, Google afirmă că scăderile de trafic nu pot fi puse exclusiv pe seama AI, ci țin de sezonalitate, interesul utilizatorilor și actualizări de algoritm. Este, practic, aceeași linie de apărare pe care o folosește compania de ani buni în disputele legate de SEO și poziționarea în căutări.

Totuși, această retorică nu convinge pe toată lumea. Jurnaliștii și creatorii de conținut susțin că se confruntă cu o nouă formă de concurență neloială: inteligența artificială care folosește munca lor pentru a livra un produs concurent, fără recunoaștere, fără plată și fără consimțământ.

Situația aduce aminte de procesul intentat în SUA de o companie din domeniul edtech, care acuză Google că a redus cererea pentru conținut original, afectând numărul de vizitatori și abonați.

De ce te afectează și pe tine, chiar dacă nu ești publisher

Poate crezi că acest conflict nu te privește direct, dar impactul este mult mai larg. Dacă presa independentă dispare sau e redusă la tăcere, nu vei mai avea acces la informații verificate, analize serioase sau reportaje de teren. Vei rămâne doar cu rezumate impersonale generate de AI, care pot fi incomplete, superficiale sau, mai grav, eronate.

Ce urmează? Decizia e în mâinile Comisiei Europene, dar presiunea publică contează. Când vrei informație de calitate, întreabă-te dacă vine de la un jurnalist sau de la un bot care nu știe ce înseamnă adevărul.