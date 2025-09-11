Gabriel Boldici a suferit un infarct. Fostul portar al Universității Craiova a fost transportat de urgență la spital

Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 15:00
de Badea Violeta

Gabriel Boldici

Gabriel Boldici, unul dintre portarii legendari ai Universității Craiova, a trecut prin momente critice după ce a suferit un infarct. Fostul campion a fost internat de urgență și a primit îngrijirile medicale necesare, fiind operat și stabilizat de medici. În prezent, veștile despre starea sa de sănătate sunt încurajatoare, iar comunitatea fotbalistică îi transmite mesaje de susținere.

Fostul portar al Universității Craiova, operat de urgență după infarct

Gabriel Boldici, fost goalkeeper al ”Științei” și una dintre figurile de marcă ale fotbalului românesc din anii de glorie ai Universității Craiova, a suferit recent un infarct miocardic.

Potrivit apropiaților, acesta a fost transportat de urgență la spital, unde medicii i-au montat un stent pentru a-i stabiliza starea de sănătate. Intervenția promptă a personalului medical i-a salvat viața, iar în prezent fostul sportiv se află în afara oricărui pericol.

Fostul campion are în palmares trei titluri cucerite alături de Universitatea Craiova și este considerat unul dintre cei mai apreciați portari ai clubului.

Momentele dificile prin care a trecut în ultimele zile au stârnit un puternic val de emoție și solidaritate în rândul suporterilor și al lumii fotbalului românesc.

Mesajele de susținere, dovadă a aprecierii pentru cariera lui Gabriel Boldici

Veștile despre starea de sănătate a lui Gabriel Boldici sunt încurajatoare. Potrivit informațiilor transmise din mediul medical, recuperarea decurge bine, iar fostul portar urmează să revină treptat la o viață normală, sub supraveghere de specialitate. Universitatea Craiova nu a rămas indiferentă și i-a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare:

”Clubul Universitatea Craiova este alături de fostul goalkeeper, Gabi Boldici, și îi transmite multă putere și sănătate în aceste momente.

Fostul portar al Științei a trecut printr-un episod delicat, suferind un infarct, însă, din fericire, se află acum în afara oricărui pericol. Îi dorim o recuperare cât mai rapidă și îl așteptăm alături de noi pe stadion!”, au scris reprezentanții clubului.

Mesajul a fost primit cu numeroase reacții și comentarii din partea fanilor, care și-au exprimat la rândul lor sprijinul și urările de sănătate pentru fostul sportiv.

Infarctul miocardic: o afecțiune gravă care poate fi prevenită

Cazul lui Gabriel Boldici readuce în atenția publică gravitatea infarctului miocardic, cunoscut și ca atac de cord. Această afecțiune apare atunci când fluxul de sânge către o parte a mușchiului inimii este blocat, ceea ce duce la afectarea sau moartea celulelor cardiace. Cauza principală o reprezintă, de regulă, formarea unui cheag într-o arteră coronară, pe fondul depunerilor de colesterol și grăsimi.

Simptomele infarctului pot varia, însă cele mai comune includ durere sau presiune intensă în piept, senzație care se poate extinde către braț, spate, gât sau mandibulă, dificultăți de respirație, transpirații reci, greață sau amețeală. Factorii de risc principali sunt hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, diabetul, fumatul, obezitatea, lipsa activității fizice și stresul.

Medicii recomandă monitorizarea periodică a sănătății cardiace, adoptarea unui stil de viață echilibrat, renunțarea la fumat și reducerea factorilor de stres pentru a diminua riscul unui astfel de eveniment. Intervenția rapidă în cazul apariției simptomelor este esențială pentru salvarea vieții și pentru prevenirea complicațiilor severe.

