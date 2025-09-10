Ultima ora
10 sept. 2025
Diana Dumitrache

Doi poliţişti din Sibiu, consideraţi eroi după ce au salvat un tânăr care făcuse infarct pe Transfăgărășan. Detaliul care i-a făcut să acţioneze imediat
Agentul Coldea Marian și agentul Diaconu Mircea, consideraţi eroii zilei (Sursa foto: Ora de Sibiu)

Marți, în jurul orei 12:40, pe DN7C – Transfăgărășan, o situație dramatică a atras imediat atenția a doi agenți de poliție din Sibiu. Într-o coloană de mașini, agentul Coldea Marian și agentul Diaconu Mircea au observat un bărbat de 31 de ani aflat în suferință, prezentând semne clare ale unei urgențe medicale: dureri puternice în zona pieptului, respirație greoaie și pierderea sensibilității în partea stângă a corpului.

Doi polițiști din Sibiu au salvat un tânăr care făcuse infarct pe Transfăgărășan

Realizând gravitatea simptomelor, semnale care indicau clar un infarct, cei doi polițiști nu au pierdut nicio clipă. Au apelat imediat numărul unic de urgență 112 și, pentru a câștiga timp prețios, l-au preluat pe bărbat în autospeciala de poliție. Decizia rapidă de a porni în întâmpinarea ambulanței a făcut diferența dintre viață și moarte.

Pe tot traseul, agenții au rămas conectați cu echipajul medical, oferind informații despre starea pacientului. În același timp, au vegheat permanent asupra lui, supraveghindu-i reacțiile și încercând să îi mențină moralul ridicat prin cuvinte de încurajare. Întâlnirea cu ambulanța a avut loc la Scoreiu, unde bărbatul a fost predat în siguranță medicilor.

Intervenția promptă a polițiștilor a fost esențială: recunoașterea imediată a simptomelor, reacția rapidă și coordonarea impecabilă cu serviciul medical de urgență au asigurat ca pacientul să ajungă la timp la îngrijirile de specialitate. Aşadar, cei doi agenţi au fost la locul potrivit, în momentul potrivit, observând imediat detaliul care urma să îi salveze viaţa bărbatului: respiraţia sacadată, greoaie.

Poliţiştii, eroi în uniformă

Autoritățile i-au felicitat pe agenți pentru curajul și umanitatea demonstrate într-un moment critic.

„A salva o viață nu este doar un gest de curaj – este dovada supremă de omenie”, au transmis reprezentanții poliției, subliniind exemplul oferit de Coldea Marian și Diaconu Mircea, conform OradeSibiu.ro.

Cazul de pe Transfăgărășan reamintește că vigilența și reacțiile rapide pot face diferența între tragedie și speranță, iar uniforma nu înseamnă doar aplicarea legii, ci și protejarea vieții în cele mai dificile momente.

