Un bărbat care susținea proba pentru obținerea permisului de conducere a făcut infarct în timpul examenului auto. A fost resuscitat în stradă

Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 14:27
de Badea Violeta

Scene dramatice s-au petrecut luni dimineața, 11 august, pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, după ce un bărbat de 55 de ani a suferit un infarct în timpul probei practice pentru obținerea permisului auto. Examinarea a fost întreruptă brusc, iar candidatul a fost resuscitat chiar în stradă, sub privirile celor aflați în zonă, apoi transportat de urgență la spital.

Incident în timpul examenului auto

Potrivit informațiilor oferite de Antena 3 CNN, incidentul s-a produs pe strada Veseliei, în jurul orei 09:45, în condiții de temperatură ridicată, prognoza indicând o maximă de 35 de grade Celsius în Capitală.

Bărbatul se afla în timpul traseului, iar la un moment dat i s-a făcut rău, pierzându-și cunoștința și căzând cu capul pe volan. Polițistul examinator a oprit imediat autoturismul pe partea dreaptă a carosabilului.

Candidatul a rămas inconștient pentru o perioadă, iar în urma intervenției echipajelor medicale, a fost resuscitat la fața locului. Ulterior, acesta a fost transportat la o unitate medicală din București pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Verificări asupra modului de intervenție

Polițiștii Capitalei au anunțat că vor verifica modul în care s-a desfășurat intervenția imediată, pentru a stabili dacă procedura a fost respectată în totalitate.

Declarațiile martorilor, precum și imaginile surprinse de camera de bord obligatorie în timpul examenului, ar putea clarifica situația. Înregistrările video reprezintă o parte esențială a procesului de examinare, tocmai pentru a putea documenta evenimente neprevăzute și pentru a oferi transparență în cazul contestațiilor.

De asemenea, ancheta va analiza și timpul scurs între momentul în care bărbatul a suferit infarctul și acordarea primului ajutor, având în vedere importanța intervenției rapide în astfel de situații.

Nu este un caz izolat

Acest incident readuce în atenție riscurile medicale care pot apărea în timpul examenului auto, mai ales în condiții de temperaturi extreme sau stres ridicat.

În 2023, un caz similar a avut loc la Cluj-Napoca, unde o femeie de 45 de ani a suferit un atac de cord în timpul traseului. În acel caz, reacția rapidă a polițistului examinator a contribuit la salvarea vieții candidatei.

Specialiștii recomandă candidaților la permisul auto să își verifice starea de sănătate înainte de susținerea examenului, mai ales dacă au afecțiuni cardiace sau alte probleme medicale. Condițiile meteorologice, emoțiile și efortul concentrării pot deveni factori declanșatori în situații limită.

