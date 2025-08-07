Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 07:51
de Diana Dumitrache

Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Detalii despre ceremonia religioasă şi înhumare
Ion Iliescu este condus pe ultimul drum (Sursa foto: Profimedia)

Zi de doliu național. Slujba de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu va avea loc joi, la ora 10:30, la biserica Palatului Cotroceni. Înhumarea va avea loc la Cimitirul Ghencea 3, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Ion Iliescu este condus pe ultimul drum

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi condus pe ultimul drum joi. Ceremonia religioasă va începe la ora 10:30, la biserica Palatului Cotroceni, urmând că ulterior cortegiul funerar să se deplaseze către Cimitirul Ghencea 3, unde va avea loc înhumarea, într-un cadru restrâns, dedicat exclusiv familiei și apropiaților.

Guvernul a declarat ziua de joi drept zi de doliu național, fiind organizate funeralii de stat – o decizie care a provocat tensiuni în cadrul coaliției, între PSD și USR. Programul complet al ceremoniilor a fost stabilit de Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat, în colaborare cu reprezentanții familiei.

Slujba religioasă va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Acesta va fi însoțit de un sobor de preoți și diaconi.

Programul oficial al zilei de joi este următorul:

  • 09:00–09:50 – Sosirea invitaților
  • 10:00 – Moment religios scurt
  • 10:10 – Ceremonia Gărzii la Catafalc
  • 10:15 – Moment de reculegere
  • 10:16 – Ridicarea sicriului de pe catafalc.

Sicriul va fi purtat către ieșirea oficială a Palatului Cotroceni, pe traseul: Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină.
La Copertină vor fi prezente formațiuni de onoare ale Forțelor Armate și Muzica Militară, care va interpreta onorul funebru. Clopotul Bisericii Cotroceni va fi tras în semn de omagiu.

  • 10:20 – Plecarea cortegiului funerar de la Copertină către Biserica Palatului Cotroceni
  • 10:30–11:30 – Slujba religioasă de înmormântare
  • 11:15 – Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu
  • 11:35 – Cortegiul funerar pornește din Palatul Cotroceni, pe traseul Biserica Cotroceni – Poarta Marinescu
  • 11:40 – Gardă de Onoare pe Platoul Marinescu, asigurată de Brigadă 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Garda va prezenta ultimul onor, cu înclinarea drapelului și intonarea Imnului Național al României, în timp ce cortegiul va trece prin fața formației militare.

Traseul cortegiului funerar

Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

La sosirea la Cimitirul Militar Ghencea III, sicriul va fi așezat pe un afet de tun la intrarea în cimitir, apoi se va forma cortegiul funerar și se va prezenta onorul militar. Înhumarea se va desfășura într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a încetat din viață marți, la vârsta de 95 de ani. El era internat de aproape două luni la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

