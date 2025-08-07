Ce se întâmplă cu Nina Iliescu la înmormântarea fostului preşedinte? Decizia de ultim moment a celei care i-a fost alături lui Ion Iliescu aproape opt decenii

În timp ce mii de români trec în aceste zile prin Sala Unirii a Palatului Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului președinte Ion Iliescu, o absență remarcabilă nu poate trece neobservată: Nina Iliescu, soția sa, nu va participa la funeraliile de joi.

Nina Iliescu nu va participa la funeraliile de joi

Discreția care i-a definit întreaga viață o însoțește și acum, în aceste clipe grele. Deși legătura profundă dintre Ion și Nina Iliescu este binecunoscută, absența acesteia de la ceremoniile oficiale, inclusiv de la Cotroceni, reflectă starea sa de sănătate fragilă și impactul emoțional al pierderii.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost la Cotroceni pentru că nu se simte bine cu sănătatea”, a declarat Gelu Voican Voiculescu, miercuri seară, în cadrul unei intervenții la emisiunea lui Dan Diaconescu.

Nina Iliescu, născută pe 4 martie 1930, cu o zi după soțul său, se confruntă la rândul său cu povara vârstei înaintate. După o viață petrecută alături de Ion Iliescu, durerea pierderii și-a pus amprenta nu doar asupra sufletului, ci și asupra stării sale fizice. Din acest motiv, nu va fi prezentă la slujba de înmormântare și la ceremonia de înhumare.

Cum şi-a luat Nina Iliescu „Adio” de la soţul său

Un gest simbolic, dar profund emoționant, a fost modul în care și-a luat „Adio” de la soțul ei. Pe catafalcul fostului șef de stat se află o singură coroană de flori albe, trimisă de Nina Iliescu. Panglica poartă un mesaj simplu, dar plin de semnificație:

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Povestea lor a început încă din adolescență, când aveau doar 17-18 ani, și s-a transformat într-o căsnicie de-o viață. Cei doi s-au căsătorit în 1951, în perioada studenției, și au rămas uniți până la final, trecând împreună prin provocările unei vieți publice intense și adesea controversate.

Ziua de joi a fost declarată zi de doliu național, iar înmormântarea are loc cu onoruri de stat, potrivit unui program stabilit de Comitetul pentru organizarea funeraliilor, împreună cu reprezentanții familiei. Decizia Guvernului de a organiza funeralii naționale a generat însă tensiuni în coaliția de guvernare, între PSD și USR.

Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a murit marți, la vârsta de 95 de ani. El fusese internat de aproape două luni la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.