Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet

Una dintre cele mai anticipate actualizări ale aplicației de streaming Spotify a ajuns și în România. Serviciul a început să activeze funcția „Lossless Audio”, o opțiune dedicată utilizatorilor care doresc o calitate superioară a sunetului, apropiată de cea oferită de discurile compacte.

Noua funcție fusese deja lansată pe alte piețe internaționale și vine ca răspuns la cererea tot mai mare pentru audio de înaltă fidelitate, în linie cu serviciile similare oferite de Apple Music, Tidal și Amazon Music HD.

Unii abonați români au primit o notificare în aplicație care le semnala disponibilitatea noii funcții, în timp ce alții au descoperit opțiunea direct în setări, fără anunț prealabil. În ambele cazuri, activarea trebuie făcută manual, urmând câțiva pași simpli.

Cum se activează opțiunea „Lossless” pe Spotify

Pentru a activa redarea „fără pierderi”, utilizatorul trebuie să acceseze meniul Setări și confidențialitate, apoi secțiunea Calitatea media, unde opțiunea „Lossless” poate fi selectată atât pentru streaming prin Wi-Fi, cât și prin date mobile.

Spotify avertizează, însă, că această setare are un consum semnificativ de date: până la 1 GB de trafic pe oră, în funcție de conținutul ascultat și de conexiunea utilizată. De aceea, compania recomandă activarea funcției doar în rețele stabile Wi-Fi sau descărcarea playlisturilor preferate pentru redare offline.

Pentru o experiență optimă, Spotify menționează că este necesară o conexiune constantă de 1,5 – 2 Mbps, astfel încât fluxul audio să fie transmis fără întreruperi.

Dispozitive compatibile și recomandări

Nu toate căștile și dispozitivele sunt capabile să redea sunetul la calitate „lossless”. Utilizatorii care dețin echipamente compatibile, căști cablate de înaltă fidelitate, DAC-uri sau boxe inteligente cu opțiunea Spotify Connect, vor beneficia din plin de noul nivel de calitate audio.

Prin lansarea acestei funcții, Spotify face un pas important pentru a-și consolida poziția pe segmentul audio premium.

După ani de așteptare și promisiuni repetate, serviciul oferă în sfârșit o experiență comparabilă cu cea a concurenței, marcând începutul unei noi etape pentru ascultarea muzicii digitale în România.

Așadar, rămâne de văzut când va ajunge, de fapt, la toată lumea și, în mod absolut justificat, ne întrebăm cum te va ajuta să auzi „absolut tot” de acum încolo și să nu mai pierzi sunete importante.