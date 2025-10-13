Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 14:25
de Iulia Kelt

Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet

TEHNOLOGIE
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Lossless este disponibilă și pentru români / Foto: iMusician

Una dintre cele mai anticipate actualizări ale aplicației de streaming Spotify a ajuns și în România. Serviciul a început să activeze funcția „Lossless Audio”, o opțiune dedicată utilizatorilor care doresc o calitate superioară a sunetului, apropiată de cea oferită de discurile compacte.

Noua funcție fusese deja lansată pe alte piețe internaționale și vine ca răspuns la cererea tot mai mare pentru audio de înaltă fidelitate, în linie cu serviciile similare oferite de Apple Music, Tidal și Amazon Music HD.

Unii abonați români au primit o notificare în aplicație care le semnala disponibilitatea noii funcții, în timp ce alții au descoperit opțiunea direct în setări, fără anunț prealabil. În ambele cazuri, activarea trebuie făcută manual, urmând câțiva pași simpli.

Vezi și:
Adevărul din spatele teoriei conspirației care spune că lumea muzicii e „acordată greșit”
Muzicienii simt durerea diferit față de restul oamenilor, conform cercetătorilor. Studiul care îți arată cât de diferiți sunt acești artiști

Cum se activează opțiunea „Lossless” pe Spotify

Pentru a activa redarea „fără pierderi”, utilizatorul trebuie să acceseze meniul Setări și confidențialitate, apoi secțiunea Calitatea media, unde opțiunea „Lossless” poate fi selectată atât pentru streaming prin Wi-Fi, cât și prin date mobile.

Spotify avertizează, însă, că această setare are un consum semnificativ de date: până la 1 GB de trafic pe oră, în funcție de conținutul ascultat și de conexiunea utilizată. De aceea, compania recomandă activarea funcției doar în rețele stabile Wi-Fi sau descărcarea playlisturilor preferate pentru redare offline.

Pentru o experiență optimă, Spotify menționează că este necesară o conexiune constantă de 1,5 – 2 Mbps, astfel încât fluxul audio să fie transmis fără întreruperi.

Dispozitive compatibile și recomandări

Nu toate căștile și dispozitivele sunt capabile să redea sunetul la calitate „lossless”. Utilizatorii care dețin echipamente compatibile, căști cablate de înaltă fidelitate, DAC-uri sau boxe inteligente cu opțiunea Spotify Connect, vor beneficia din plin de noul nivel de calitate audio.

Prin lansarea acestei funcții, Spotify face un pas important pentru a-și consolida poziția pe segmentul audio premium.

După ani de așteptare și promisiuni repetate, serviciul oferă în sfârșit o experiență comparabilă cu cea a concurenței, marcând începutul unei noi etape pentru ascultarea muzicii digitale în România.

Așadar, rămâne de văzut când va ajunge, de fapt, la toată lumea și, în mod absolut justificat, ne întrebăm cum te va ajuta să auzi „absolut tot” de acum încolo și să nu mai pierzi sunete importante.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat
Playtech Știri
Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei
Playtech Știri
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...