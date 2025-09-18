Spotify pregătește o surpriză majoră pentru utilizatorii care nu plătesc și un upgrade de calitate pentru abonați. Ce se întâmplă, mai exact

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 18:30
de Ozana Mazilu

Spotify oferă ascultare la cerere pentru toți utilizatorii și pregătește muzică lossless gratuită

Spotify a anunțat o schimbare majoră a modului în care milioane de oameni se bucură de muzică, una pe care utilizatorii serviciului gratuit o așteptau de ani de zile. Platforma le permite acum celor care nu plătesc abonament să aleagă direct melodia dorită, fără a fi obligați să parcurgă listele în modul shuffle. În paralel, compania pregătește un upgrade de calitate audio pentru abonații Premium, introducând gratuit muzica lossless, într-un pas important spre segmentul audiofililor.

Libertate de ascultare pentru varianta gratuită

Până recent, utilizatorii versiunii gratuite erau limitați la redare aleatorie. Pentru a auzi o piesă anume, trebuiau să treacă prin liste întregi și să se bazeze pe butonul „next”, cu un număr limitat de skip-uri pe oră. Noua funcție schimbă radical experiența: oricine poate alege direct melodia preferată, fără costuri suplimentare.

Această decizie oferă mai mult control asupra ascultării și elimină una dintre cele mai mari frustrări ale celor care nu dețin abonament Premium. Chiar și așa, pachetul plătit rămâne atractiv pentru avantajele suplimentare: redare fără reclame, posibilitatea de a descărca piese pentru ascultare offline și calitate audio superioară.

Analiștii din industrie consideră că mișcarea este o strategie de creștere a bazei de utilizatori activi. O experiență mai bună pentru cei care folosesc aplicația gratuită îi poate convinge, pe termen lung, să treacă la planul Premium pentru funcții avansate și sunet de calitate mai înaltă.

Muzică lossless pentru abonații Premium

În următoarele două luni, Spotify va introduce un alt upgrade important: redare lossless în format FLAC 24-bit/44,1 kHz, disponibil gratuit pentru abonații Premium din 50 de țări, printre care SUA, Germania, Japonia și Regatul Unit. Utilizatorii vor fi notificați direct în aplicație când funcția devine disponibilă, iar setarea se va putea activa din meniul de calitate audio.

Această îmbunătățire aduce un sunet mult mai fidel față de fișierele comprimate obișnuite, apropiindu-se de calitatea oferită de CD-uri. Totuși, platforma rămâne ușor în urmă față de rivali precum Tidal sau Apple Music, care au deja oferte Hi-Res peste 44,1 kHz. Experții cred că Spotify ar putea folosi acest pas ca pe o etapă intermediară, pregătind un eventual abonament separat dedicat audiofililor, cu specificații tehnice și mai avansate.

Pentru pasionații de muzică, această noutate înseamnă posibilitatea de a redescoperi piesele preferate cu detalii sonore bogate, așa cum au fost gândite de artiști și producători. Pentru Spotify, reprezintă o mutare strategică menită să păstreze clienții Premium și să atragă noi utilizatori care apreciază calitatea audio.

Impact asupra pieței de streaming

Schimbările anunțate ar putea influența echilibrul din industria serviciilor de streaming, un segment extrem de competitiv. Accesul gratuit la redare la cerere va atrage cu siguranță mai mulți utilizatori către Spotify, crescând timpul petrecut în aplicație și, implicit, veniturile din publicitate. În același timp, introducerea lossless pentru abonați fără costuri suplimentare pune presiune pe concurenți, obligându-i să își revizuiască strategiile.

Decizia companiei arată o dublă direcție: pe de o parte, fidelizarea celor care plătesc deja pentru serviciu; pe de altă parte, extinderea bazei gratuite cu o ofertă care îi poate transforma, treptat, în clienți Premium. Prin aceste schimbări, Spotify demonstrează că ascultătorii au devenit mai exigenți și că, pentru a rămâne lider global, platforma trebuie să le ofere nu doar varietate, ci și libertate de alegere și calitate impecabilă a sunetului.

Pentru milioanele de utilizatori care de ani buni își doreau mai mult control fără să plătească, această veste marchează un moment așteptat: muzica preferată este acum la un click distanță, fără shuffle, iar pentru audiofili viitorul promite o experiență de ascultare tot mai aproape de perfecțiune.

