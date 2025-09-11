Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 15:45
de Iulia Kelt

Spotify lansează streaming lossless pentru abonații Premium după 8 ani în care ne-a lăsat să așteptăm

TEHNOLOGIE
Spotify lansează streaming lossless pentru abonații Premium după 8 ani în care ne-a lăsat să așteptăm
Spotify introduce o funcție așteptată de mulți / Foto: Spotify

După ani de speculații și amânări, Spotify a introdus în sfârșit streamingul audio lossless pentru abonații Premium.

Funcția, mult așteptată de melomani, permite redarea muzicii în format FLAC de 24-bit / 44,1 kHz, oferind o calitate superioară sunetului comparativ cu streamingul obișnuit.

De când poți folosi noua funcție Spotify și cum o activezi

Spotify a confirmat că lossless va fi disponibil pentru abonații Premium din 50 de piețe, inclusiv Australia, Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Japonia, Noua Zeelandă, Olanda, Portugalia, Suedia, SUA și Marea Britanie, pe parcursul următoarelor două luni.

Vezi și:
WhatsApp lansează o funcție nouă numită „Schedule Calls”. Așa speră Meta să nu mai ai nevoie de Zoom sau Google Meet
Samsung ar putea introduce în sfârșit o opțiune cerută de ani de zile de utilizatori

Compania a spus că introducerea acestei funcții nu implică o schimbare de preț și nu va fi nevoie de un abonament separat HiFi sau Music Pro, scrie The Verge.

Pentru a activa lossless, utilizatorii vor primi o notificare în aplicație atunci când funcția devine disponibilă. Apoi, în setările aplicației, aceștia pot selecta opțiunea de calitate audio ridicată din meniul „Media Quality”.

În plus, un indicator va apărea în bara „Now Playing” și prin Connect Picker pentru hardware compatibil, precum dispozitive Sony, Bose, Samsung și Sennheiser, iar suportul pentru Sonos și Amazon este așteptat să fie adăugat luna viitoare.

Există limite?

Totuși, există o limitare: lossless-ul Spotify se oprește la 24-bit / 44,1 kHz FLAC. Alte servicii de streaming precum Apple Music, Tidal și Qobuz oferă suport HiRes FLAC de până la 24-bit / 192 kHz.

Diferența devine vizibilă mai ales pentru audiofilii exigenți care dispun de sisteme audio performante, însă pentru majoritatea utilizatorilor, 24-bit / 44,1 kHz reprezintă un salt semnificativ de calitate față de streamingul standard.

De altfel, lansarea poziționează Spotify aproape de concurență în ceea ce privește calitatea audio, lăsând YouTube Music ca singurul serviciu major fără streaming lossless. Până în prezent, Google nu a indicat că ar intenționa să adauge suport pentru lossless în viitorul apropiat.

Introducerea acestei funcții marchează un pas important pentru Spotify, care răspunde astfel cerințelor crescânde ale abonaților Premium și ale pasionaților de muzică, fără a modifica structura de abonamente sau costurile.

Prin lossless, utilizatorii vor putea experimenta o claritate mai mare a sunetului și detalii audio care anterior erau pierdute prin compresia obișnuită.

Lansarea oficială reprezintă un punct de cotitură după ani de amânări și promisiuni neîndeplinite, Spotify demonstrând că urmărește să rămână competitiv și relevant pe o piață în care calitatea audio devine tot mai importantă pentru abonați.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Cele mai agresive rase de câini. Proprietarii pot stăpâni comportamentul patrupedelor prin dresaj
Cele mai agresive rase de câini. Proprietarii pot stăpâni comportamentul patrupedelor prin dresaj
Insula din Caraibe care câștigă milioane din vânzarea domeniilor .ai
Insula din Caraibe care câștigă milioane din vânzarea domeniilor .ai
Țara din Europa în care pisicile se transformă în altă specie. Fenomenul bizar care pune sub semnul întrebării viitorul micilor feline
Țara din Europa în care pisicile se transformă în altă specie. Fenomenul bizar care pune sub semnul întrebării viitorul micilor feline
Cutiile ruginite de pe marginea şoselelor din România, nelămurirea şoferilor. La ce foloseau?
Cutiile ruginite de pe marginea şoselelor din România, nelămurirea şoferilor. La ce foloseau?
Un garaj construit legal, lipit de casă, trebuie intabulat? Ce spune legea
Un garaj construit legal, lipit de casă, trebuie intabulat? Ce spune legea
Cum faci backup la capturi și clipuri pe PC sau Mac din Switch 2
Cum faci backup la capturi și clipuri pe PC sau Mac din Switch 2
De ce să presari pudră de ardei iute în grădină în luna septembrie? Sfatul poate părea ciudat, dar este foarte util
De ce să presari pudră de ardei iute în grădină în luna septembrie? Sfatul poate părea ciudat, dar este foarte util
11 septembrie: 24 de ani de la atacul asupra Turnurilor Gemene. Imaginile istorice ale atentatului și prăbușirii
11 septembrie: 24 de ani de la atacul asupra Turnurilor Gemene. Imaginile istorice ale atentatului și prăbușirii
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Zodia care primește vești mari și are parte de noroc nesperat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...