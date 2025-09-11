Spotify lansează streaming lossless pentru abonații Premium după 8 ani în care ne-a lăsat să așteptăm

După ani de speculații și amânări, Spotify a introdus în sfârșit streamingul audio lossless pentru abonații Premium.

Funcția, mult așteptată de melomani, permite redarea muzicii în format FLAC de 24-bit / 44,1 kHz, oferind o calitate superioară sunetului comparativ cu streamingul obișnuit.

De când poți folosi noua funcție Spotify și cum o activezi

Spotify a confirmat că lossless va fi disponibil pentru abonații Premium din 50 de piețe, inclusiv Australia, Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Japonia, Noua Zeelandă, Olanda, Portugalia, Suedia, SUA și Marea Britanie, pe parcursul următoarelor două luni.

Compania a spus că introducerea acestei funcții nu implică o schimbare de preț și nu va fi nevoie de un abonament separat HiFi sau Music Pro, scrie The Verge.

Pentru a activa lossless, utilizatorii vor primi o notificare în aplicație atunci când funcția devine disponibilă. Apoi, în setările aplicației, aceștia pot selecta opțiunea de calitate audio ridicată din meniul „Media Quality”.

În plus, un indicator va apărea în bara „Now Playing” și prin Connect Picker pentru hardware compatibil, precum dispozitive Sony, Bose, Samsung și Sennheiser, iar suportul pentru Sonos și Amazon este așteptat să fie adăugat luna viitoare.

Există limite?

Totuși, există o limitare: lossless-ul Spotify se oprește la 24-bit / 44,1 kHz FLAC. Alte servicii de streaming precum Apple Music, Tidal și Qobuz oferă suport HiRes FLAC de până la 24-bit / 192 kHz.

Diferența devine vizibilă mai ales pentru audiofilii exigenți care dispun de sisteme audio performante, însă pentru majoritatea utilizatorilor, 24-bit / 44,1 kHz reprezintă un salt semnificativ de calitate față de streamingul standard.

De altfel, lansarea poziționează Spotify aproape de concurență în ceea ce privește calitatea audio, lăsând YouTube Music ca singurul serviciu major fără streaming lossless. Până în prezent, Google nu a indicat că ar intenționa să adauge suport pentru lossless în viitorul apropiat.

Introducerea acestei funcții marchează un pas important pentru Spotify, care răspunde astfel cerințelor crescânde ale abonaților Premium și ale pasionaților de muzică, fără a modifica structura de abonamente sau costurile.

Prin lossless, utilizatorii vor putea experimenta o claritate mai mare a sunetului și detalii audio care anterior erau pierdute prin compresia obișnuită.

Lansarea oficială reprezintă un punct de cotitură după ani de amânări și promisiuni neîndeplinite, Spotify demonstrând că urmărește să rămână competitiv și relevant pe o piață în care calitatea audio devine tot mai importantă pentru abonați.