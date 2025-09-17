Ultima ora
17 sept. 2025 | 07:12
de Iulia Kelt

Fraza de trei cuvinte care captează atenția instant pe TikTok și alte rețele de socializare, conform unui expert în oratorie
Captarea atenției publicului este unul dintre cele mai mari provocări în prezentări sau discuții, mai ales în încăperi aglomerate sau în mediile online, spre exemplu pe TikTok.

John Bowe, expert în vorbitul în public și trainer de discursuri, susține că există o frază de doar trei cuvinte care poate atrage atenția audienței instant: „Imagine this scenario” („Imaginează-ți următorul scenariu”).

Bowe explică modul în care fiecare cuvânt contribuie la implicarea imediată a publicului. „Imagine” („Imaginează-ți”) acționează ca un comandament direct, invitând audiența să vizualizeze ceea ce urmează să fie prezentat.

Acest lucru transformă prezentarea dintr-o expunere abstractă, de pe TikTok, într-o experiență vizuală și personală. „This” („Acest”) plasează povestea în prezent, conferind urgență și specificitate, iar „Scenario” („Scenariu”) anunță faptul că urmează o poveste completă, cu personaje, evenimente și imagini, mult mai captivantă decât punctele teoretice sau datele abstracte cu care publicul se întâlnește adesea.

Bowe menționează că, împreună, aceste trei cuvinte creează curiozitate, implică audiența și construiesc un spațiu mental comun în care participanții se simt parte din poveste.

Ce alte fraze captează publicul încă din primele secunde, conform expertului

Pe lângă această frază, Bowe oferă și alte variante eficiente pentru captarea atenției: „What if you” („Ce-ar fi dacă tu ai…”, „Imagine yourself” („Imaginează-te”), „Think of the last time you” („Gândește-te la ultima dată când tu ai…”) sau „Have you ever found yourself” („Te-ai aflat vreodată în situația în care…”), fiecare dintre acestea invitând publicul să se implice activ în discurs, scrie The Daily Mail.

Combinarea frazei cu limbajul corporal corect poate amplifica și mai mult impactul prezentării. Psihologul și life coach-ul Francesca, cunoscută pentru videoclipurile sale virale pe TikTok, oferă câteva trucuri utile pentru a domina orice încăpere.

Postura de putere, mâinile pe șolduri, transmite alertă și autoritate, dar trebuie folosită cu grijă pentru a evita jignirea interlocutorului.

Francesca mai recomandă atingerea „surogat” a unui obiect, precum mângâierea unei cești sau atingerea unui pix, pentru a semnala dorința de intimitate, și observarea modului în care persoanele mută obiecte între ele, indicând interes sau dezinteres.

Așadar, fraza de trei cuvinte „Imagine this scenario” („Imaginează-ți următorul scenariu”), combinată cu gesturi strategice de limbaj corporal, poate transforma radical modul în care ești perceput în prezentări și interacțiuni sociale de pe TikTok.

Folosită corect, această abordare nu doar că captează atenția imediat, dar creează și un cadru mental comun, captivant și memorabil pentru audiență, făcând prezentările mai persuasive și mai interactive.

